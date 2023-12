Test della personalità: il primo Albero di Natale che scegli rivela chi sei davvero: ottimista, pessimista o realista?

Test della personalità, scegli l’albero di Natale che ti piace di più e ti dirò chi sei.

Nel periodo natalizio, che ha raggiunto il suo clou, tutti quanti, anche se siamo adulti da un bel pezzo, ritorniamo un po’ bambini, Dunque non disdegniamo giocare coi nostri figli e nipoti, non solo coi classici giochi in scatola che tuttavia hanno sempre il loro perché. In Rete in particolare vanno forte i test e quelli legati alla personalità sono i più amati.

Sono free e facilmente fruibili da tutti. Ora è molto sfruttato quello relativo agli alberi di Natale. Noi ve lo proponiamo, sperando di farvi passare qualche momento assai lieto. È molto semplice, colorato e divertente e vi donerà un pizzico di buon umore che non guasta mai. Non dovrete fare nulla di complicato, semplicemente dopo pochi secondi dare una risposta di pancia.

Osservando questi tre deliziosi alberi di Natale dovrete solo sceglierne uno. Diciamo che dovreste dire quello che vi ha colpito di più che preferite. Ammettiamo che la scelta è difficile, dal momento che sono molto belli. In più non fatevi influenzare dalle persone intorno a voi perché, qualora lo facciate, potrà ovviamente cambiare anche il risultato del test.

Iniziamo coi responsi del test, il primo

Il consiglio che ci sentiamo di darvi, prima che vi apprestiate ad affrontare questo gioco è di farlo con calma, magari mentre sorseggiate una buona tazza di tè o di cioccolata calda. Ora prendetevi qualche istante per osservare prima tutti e tre insieme poi singolarmente gli alberi che vi proponiamo.

Ora chiudete per un istante gli occhi. Riapriteli e fate di getto la vostra scelta sui tre abeti, dicendola ad alta voce. Siete pronti per i responsi? Se avete scelto quello verde, che è tradizionale, siete persone che non amano le novità ma possono definirsi per l’appunto dei tradizionalisti. Preferite rifugiarvi nel passato, per il quale sovente provate nostalgia, piuttosto che avventurarvi in un futuro assai incerto.

Cosa comportano gli altri due alberi

Se invece avere optato per l’albero innevato, vuol dire che possedere un’anima romantica nel senso più etimologico del termine. Amate la tranquillità e la leggerezza nella vita. Le avventure, specie se repentine ed estreme, non fanno per voi. Infine, se avete optato per quello alternativo possedete, un animo eccentrico e molto originale.

Vi distinguete dalla massa e amate avventure ed esperienze fuori da schemi e dall’ ordinario. Le novità sono il vostro pane quotidiano, oltre che la grande carica per svegliarti al mattino. Siete dunque l’esatto opposto di quelli che hanno optato per il più semplice albero verde.