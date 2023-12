Rompicapo, solo 1 su 10 riesce a risolverlo in meno di 30 secondi | Se tu lo risolvi, sei un genio

Rompicapo, solo 1 su 10 dci riesce. Se tu ci riesci sei un vero genio. Ecco di che cosa si tratta.

Per allenare la mente a tutte le età non c’è nulla di meglio che dedicarsi all’enigmistica. Non per nulla anche nei momenti di relax al mare o in piscina, moltissimi amano dedicarsi ai cruciverba o giornalini enigmistici. Anche riviste e quotidiani presentano inserti di questo genere, dal momento che sanno di fare un regalo gradito ai propri lettori.

Certo, un conto sono questi giochi, un altro dei rompicapi. Tuttavia pure questi ultimi possono essere molto divertenti, magari se affrontati insieme a parenti o amici. In queste giornate di festa lo posiamo fare, scoprendo pure delle nostre doti nascoste. Al di là di test gratuiti che sono largamente disponibili in Rete e che ci permettono di scoprire aspetti di noi che non consociamo, ci sono anche giochetti matematici.

Essi stanno facendo impazzire moltissime persone. Solo a sentire nominare la parola matematica, in molti si preoccuperanno e altri ancora scherzeranno sul fatto che la matematica non è un’opinione e che va pertanto ben conosciuta. Altri ancora non se la ricorderanno più. Insomma, è una materia che divide. C’è chi la ama e chi la odia.

Un rompicapo assai complesso

Il gioco che vi proponiamo come rompicapo è molto difficile,. Una persona su 10 riesce a risolverlo. No, non vogliamo togliervi il divertimento, ma rassicurarvi che, nel caso non ci riusciate a risolverlo, non dovrete sentirvi in colpa. Anche perché c’è un altro fattore che va tenuto a mente. Quale? Beh, che per risolverlo avrete a disposizione solo 10 secondi, durante i quali non dovrete perdere la concentrazione.

Quest’ultima è difatti assolutamente fondamentale al fine di dare il responso corretto. Ora osservate i numeri scritti in rosso con le varie operazioni di addizione proposte. Chiudete gli occhi e fate un respiro in modo da rilassarvi. Riguardateli e pensate alla soluzione. Tuttavia, puntate prima il cronometro sui 10 secondi necessari.

La soluzione attraversi i calcoli esatti

Ora vi daremo la risposta corretta e così potrete verificare se ci avrete preso oppure no, La somma finale è pari a 37. Come l’abbiamo ottenuta? Semplicemente in questa maniera. Andiamo per gradi. Nel primo caso l’addizione ha dato come risultato 5, mentre la seconda 8. A questo punto abbiamo addizionato i due risultati ottenuti. Siamo quindi giunti a 13.

La terza addizione ha dato come risultato 10. Siamo dunque giunti a 23. Infine l’ultima proposta, ovvero quella che vedeva sommarsi due 7, ha dato risultato 14. Infine, bisogna sommare il 23 con il 14 e da qui è scaturita la cifra che vi abbiamo segnalato poco fa. Se volete proporre questo rompicapo ai vostri bambini o amici potrete permettere loro, se volete aiutarli, di dare il responso in 30 secondi.