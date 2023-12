Spazzolino da denti: attenti a come lo poggiate una volta utilizzato | Puoi addirittura rimetterci la salute

Spazzolino da denti, attenti a come lo mettete! Rischi di far moltiplicare i batteri.

Nonostante vada davvero forte lo spazzolino elettrico in molti non sanno ancora dire di no a quello classico che possono trovare ovunque. Lo trovano pratico, leggero ed economico. Tuttavia niente e nessuno ci vieta di usarli entrambi. Fatto sta che siccome con questo strumenti ci laviamo i denti dovremo porre maggiore attenzione quando lo riponiamo.

Per prima cosa non dobbiamo mai e poi mai, qualora lo portassimo con noi in borsa e nello zaino, da solo, senza riporlo nel classico porta spazzolino. Se poi partiamo per un week end o un viaggio, meglio puntare su uno nuovo di zecca e di qualità. Occhio anche a sceglierne uno adatto alla tipologia dei nostri denti e alla sensibilità delle nostre gengive.

Inoltre ricordiamoci di cambiarlo spesso e dopo un’influenza o un bel raffreddore buttiamolo. Difatti è ormai diventato un ricettacolo di germi. Lo stesso possiamo dire se lo abbiamo usato quando avevamo un’infezione in bocca. Insomma, parola d’ordine è attenzione quando si parla della pulizia dei nostri denti e dell’utilizzo dello spazzolino.

Spazzolino da denti, occhio agli errori fatali per la sua e la tua salute

Non lasciamolo poi mai al vento quando lo riponiamo in bagno. Ok, il porta spazzolino in vaso ma deve essere sempre ben pulito. Copriamo lo spazzolino con il suo apposito porta ma che deve essere a sua volta ben igienizzato e con un’apertura laterale. Solo così lo spazzolino può godere di un’ottima salute.

Verifichiamo poi sempre, prima di usarlo, se è ben pulito, altrimenti gettiamolo. Inoltre dopo ogni singolo uso dobbiamo necessariamente risciacquarlo con grande cura al fine di eliminare possibili residui di cibo oltre che di dentifricio. E poi occhio a come e dove lo ponete. Di certo avrete commesso, senza rendervene conto, più di un errore in tale direzione.

Occhio a come e a dove lo metti

Per prima cosa non dovete mai e poi metterlo steso in un ripiano ponendoci magari vicini pure gli altri spazzolini. Inoltre quando lo mettete, come già detto poco fa, nel suo comodo bicchiere, meglio se di vetro e di ceramica, evitate come la peste di porlo vicino a fonti eccessive di calore così come al water.

Sì, avete capito bene! Difatti gli schizzi dello sciacquone potrebbero arrivare fino lì. Tuttavia esso emana comunque odori e possibili batteri. Pertanto quando non lo usate e uscite di casa, copritelo. Infine, quando mettete a posto il vostro spazzolino ricordatevi di farlo ponendolo solo ed esclusivamente seguendo la direzione verticale.