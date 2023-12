Caduta dei capelli, ti basta mangiare questi alimenti per averli folti e fluenti: non ne troverai neanche uno sulla spazzola così

La salute della chioma passa anche dalla tavola: scopri come bloccare la caduta dei capelli inserendo nella tua dieta questi alimenti.

Sono molti i fattori che possono contribuire alla caduta dei capelli, non ultimo lo stress della ruotine quotidiana, l’assunzione di particolari farmaci, lavaggi troppo frequenti e aggressivi e, ovviamente, anche uno stile di vita sregolato.

L’alimentazione, si sa, costituisce la base per il benessere dell’organismo, e anche la capigliatura necessita di alcuni nutrienti essenziali per mantenere forza, lucentezza e vigore. Se si escludono quindi tutti i fattori sopra elencati, è possibile fermare e prevenire la caduta dei capelli integrando alcuni particolari cibi nella nostra dieta.

Lo spiega anche la dottoressa Pucci Romano, presidente Skineco: “Gli alimenti che aiutano a mantenere in salute i capelli e a prevenire la caduta sono quelli ricchi in ferro, proteine e vitamine, in particolare quelle del gruppo B, la A, la E e la C“.

E aggiunge: “Importanti, allo scopo di favorire la crescita e rinforzare i fusti, anche l’assunzione di cibi che contengono zinco, silicio, rame e selenio, come pure i grassi polinsaturi“. Di seguito l’elenco dei cibi per ottenere capelli lucidi, sani e corposi.

Stop alla caduta dei capelli: i cibi in pole position

Come abbiamo visto, l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella cura della chioma, e le uova sono da considerarsi una vera beauty farm per bulbi piliferi e fusti. Esse risultano economiche e molto versatili, ma soprattutto contengono grassi buoni e proteine, e queste ultime contribuiscono alla produzione di Cheratina, la base che compone unghie e capelli. Vantano inoltre un sostanzioso apporto di vitamina A, panacea per i bulbi e le lunghezze.

Anche le noci costituiscono un autentico superfood: croccanti e gustose, sono ricche di Omega3 e Selenio, e aiutano la rigenerazione delle membrane cellulari. Consigliamo di implementare anche il consumo di frutta fresca, in quanto essa rappresenta una bomba di vitamine e macronutrienti che agevolano la formazione del Collagene e contrastano la proliferazione dei radicali liberi.

Gli altri cibi che frenano la caduta dei capelli

Verdura e legumi risultano alleati preziosi nella cura della capigliatura, in primis i gustosi e sostanziosi fagioli. Essi sono fonte di vitamine, proteine e sali minerali come Ferro e Zinco.

Menzione d’onore, infine, per gli spinaci: questo ortaggio dietetico e versatile contiene alte dosi di Ferro, vitamine A e C, riduce lo stress ossidativo e svolge inoltre una funzione anticancerogena.