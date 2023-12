Quanta acqua devi bere al giorno per stare REALMENTE bene: scordati il 1,5 litro che ti dicono tutti

Chi segue la corretta alimentazione sicuramente terrà conto della quantità di acqua da consumare nella quotidianità. La pagina web My personal trainer dà un’accurata spiegazione sull’argomento

L’acqua è l’elemento fondamentale per gli esseri viventi perché ne garantisce la sopravvivenza. Le prime teorie sull’acqua sono state formulate da filosofi dell’antica Grecia e tra questi possiamo menzionare Talete. Secondo il suo parere dall’acqua avrebbe avuto origine il mondo.

Tante civiltà antiche si sono sviluppate lungo i grandi fiumi dell’Oriente. Basta pensare alle civiltà mesopotamiche nei pressi del Tigri e dell’eufrate e la civiltà egizia vicino alle sponde del Nilo. Era chiaro già in quel periodo che l’acqua era indispensabile per garantire la sopravvivenza dell’uomo, della flora e della fauna.

L’acqua può essere utilizzata in vari campi: per l’alimentazione, per l’igiene, per spegnimento di incendi, per giardinaggio, per usi agricoli, per utilizzo industriali e tanto altro ancora.

In poche parole è impensabile non avere acqua nella propria quotidianità. Per quanto riguarda l’alimentazione anche in questo caso essa gioca un ruolo fondamentale per il benessere del nostro corpo. Eppure bisogna tenere conto di alcuni consigli dati dagli esperti in materia. Per esempio è importante sapere quanta acqua consumare nell’arco di 24 ore.

I benefici dell’acqua. Ecco dei consigli utili a tavola

È importante bere per una serie di motivi: favorire l’eliminazione delle sostanze di rifiuto attraverso l’urina e il sudore, potenziare lo sviluppo muscolare (soprattutto in coloro che praticano un’attività sportiva) e mantenere umide le superfici del naso, degli occhi e delle orecchie.

Secondo l’articolo bisogna consumare acqua tiepida al mattino per combattere la stitichezza e non bere acqua fredda durante i pasti perché ci possono essere dei crampi allo stomaco una volta alzati da tavola. Per questo motivo bisogna consumarla a temperatura ambiente anche nel periodo estivo. E per quanto riguarda la quantità di acqua da bere in una giornata? Ecco la risposta.

Bere con moderazione tenendo conto di alcuni fattori

La quantità di acqua da consumare al giorno è compresa tra 1200 ml (6 bicchieri di acqua) e i 200 ml (10 bicchieri di acqua), ecco cosa si può leggere nel sito on-line My personal trainer. Tuttavia la quantità aumenta quando la persona si dedica a uno sport. In quel caso l’attività fisica determina l’escrezione di sudore che sottrae, di conseguenza, dell’acqua all’organismo.

Tuttavia bisogna stare attenti al consumo eccessivo. Bere dai 4 ai 5 litri di acqua al giorno in assenza di sport o condizioni climatiche specifiche può causare un rallentamento della digestione e un incremento della pressione arteriosa con aumento del volume di sangue. Ragion per cui bisogna sempre usare la testa e agire in modo appropriato.