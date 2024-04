Polpette perfette, con la ricetta di Benedetta non hanno difetti: mio figlio ne va pazzo e vuole sempre il bis

Le polpette sono un secondo che è impossibile non amare. Benedetta Rossi ci svela i segreti affinché escano perfette.

Alzi la mano chi, anche solo una volta nella sua vita, non ha sentito quella che Carlo Collodi nel suo romanzo Pinocchio chiamava, l’uggiolina allo stomaco a solo sentir nominare delle gustose polpette. Quest’ ultime sono generalmente composte da carne e sono squisite sia al sugo che, per così dire, da sole.

Tutta dipende dalla ricetta che abbiamo optato per realizzarle. In nostro aiuto in questo caso scende nuovamente in campo una bravissima food blogger, quale la Rossi, che al momento ha conquistato meritatamente il suo posto al sole, per così dire, sul Piccolo Schermo. Qui ora conduce, per la precisione su Real Time, Ricette D’Italia.

Nonostante il successo Benedetta non si è affatto montata la testa ed è rimasta con i piedi perfettamente ancorati a terra. Difatti non ha mai e poi mai perduto la sua voglia di mantenere un filo rosso con i suoi estimatori, soprattutto quelli della prima ora, che lei preferisce definire amici, in nome della sua grande semplicità.

I consigli di Benedetta Rossi per delle polpette eccellenti

Se vogliamo mettere in atto la ricetta per ottenere delle eccellenti polpette non possiamo certamente, come si suol dire, prendere e buttare su tutto quello di commestibile che troviamo in casa. Innanzitutto dobbiamo scegliere accuratamente le carni che vogliamo impiegare, che costituiranno la parte fondamentale. Possono essere di manzo, di vitello, di suino oppure miste.

L’unica cosa è che se sceglieremo carni troppo magre le polpette risulteranno secche. E’sempre bene che sia presente una piccola percentuale di grasso. Possiamo inoltre aggiungere all’impasto anche del pane raffermo o del semplice pane in cassetta sbriciolato, che le renderò morbidissime.

Le ultime importantissime dritte

Il pane appena citato dovrà essere bagnato con latte e vino, quindi aggiungiamolo alla carne solo quando sarà ben impregnato. Molto importante è, se vogliamo che l’impasto venga ben compatto, aggiungere delle uova intere, che fungeranno da perfetto collante fra un ingrediente e l’altro. Non dimentichiamoci poi anche di speziare correttamente la carne, a nostra scelta, prima di iniziare ad impastarla.

La presenza di formaggio, specialmente se parmigiano grattugiato, contribuirà anch’essa a conferire un buon sapore, mentre invece dovremo anche prestare attenzione alla modalità con cui daremo forma alle polpette con le nostre mani. Dovranno essere, teniamolo ben a mente, il più possibile simili le une alle altre a livello di dimensione. E, infine, andiamo con la cottura! E buon appetito!