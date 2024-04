BBQ perfetto con le offerte LIDL, la grigliata del 1° maggio sarà memorabile: accessori professionali a basso costo

Il 1 maggio è sempre più vicino e quest’anno, grazie a LIDL, la grigliata sarà assolutamente favolosa. Offerte da non perdere.

La bella stagione è sempre più alle porte e, si sa, gli amanti del barbecue e delle classiche grigliate in giardino, sono pronti a iniziare a mettere nuovamente mano agli accessori da cottura. E lo sono al fine di dare vita a una gustosa scorpacciata di cibo graticolato. Tuttavia quest’ultimo non comprende solo carni ma anche molto altro.

Infatti un buon barbecue, al quel per altro è anche stata dedicata una puntata della prima stagione di MasterChef Italia, deve essere ben variegato. Nel caso specifico che abbiamo appena citatosi trattava di cercare, con un barbecue particolarmente ricco e invitante, di placare l’appetito di ben 50 camionisti.

Parliamo dunque di mestieranti che sono generalmente noti per possedere una fame decisamente consistente. Un barbecue che si rispetti dunque deve essere composto da carni, verdure, sia fresche che cotte alla griglia, oltre che bruschette di pane, all’aglio o condite con polpa di pomodoro.

Lidl, la risposta al nostro bisogno

Siccome al momento sono in tanti gli italiani e non solo che, viste le finanze potremmo dire leggermente a ribasso, a causa della forte crisi che impera in Italia, optano per i discount per le loro spese, siano essere settimanali, oppure mensili, Lidl ha ben pensato di dare la sua risposta a questo bisogno.

Non dimentichiamoci infatti che la catena di discount tedesca appena nominata, si è sempre appunto posta come risposta ad un’accorata richiesta da parte del grande pubblico, offrendo nei suoi punti vendita, non solo cibi e prodotti per la pulizia della casa, ma anche e soprattutto utensili di vario genere, E fra essi figurano anche quelli per il il mitico barbecue.

Le accattivanti offerte per il nostro barbecue

Sul suo volantino, sia cartaceo che online, sono stati elencati numerosi prodotti iper scontati. Questo in vista appunto della già citata grigliata pervista per il 1 maggio. È possibile notare infatti che fanno bella presenza di sé, sia prodotti di macelleria, dalle carni bianche a quelle rosse, che vengono generalmente impiegate in questi casi, che utensili da cottura.

Una voce specifica infatti si sofferma su una dicitura che recita lo slogan preparati alle feste in giardino. Qui vengono reclamizzati quelli che hanno tutta l’aria di essere dei wurstel di ottima qualità. Passando ai barbecue, intesi proprio come piani di cottura infine non si possono non notare i prezzi, assolutamente accattivanti e irrisori. Meglio affrettarsi!