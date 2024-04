Dessert alle fragole senza forno, tre ricette deliziose per la tua famiglia: non saprai quale scegliere

Una scelta fra un tris di dolci che vedono come assolute protagoniste le fragole. Non avremo che l’imbarazzo della scelta.

Ora che, come sia il calendario che l’agenda ci insegnano, ci stiamo dirigendo sempre più a spron battuto verso l’estate, saranno due in particolare i frutti rossi che diventeranno protagonisti sulle nostre tavole, ovvero ciliegie e fragole. Le seconda in particolare saranno le più gettonate per speciali ricette. Vediamone tre per la precisione.

Iniziamo da una sbriciolata, detta anche crumble, di fragole. Avremo bisogno per prepararla di 400 g di biscotti secchi, 150 g di burro fuso, 250 g di ricotta, 150 g di panna fresca, 3 cucchiai di zucchero a velo, 1/2 bacca di vaniglia, 200 g di fragole fresche e, infine, granella di pistacchi q.b. Partiamo polverizzando i biscotti in un mixer fino a farne granella. Uniamo anche il burro fuso e proseguiamo la macinazione così nel mixer.

Versiamo metà composto in uno stampo aderente di 22 cm e lasciamolo riposare in frigo per 1 ora. Nel frattempo in una ciotola uniamo ora lo zucchero a velo, la ricotta e i semi di vaniglia, mescoliamo tutto e, in un’altra ciotola, montiamo la panna, unendone poi poca alla volta al composto appena creato, mescolando. Tagliamo le fragole a pezzetti e uniamo anch’esse al composto. Prendiamo il composto di biscotti dal frigo, uniamo la crema appena creata, spolverizziamo con gli altri biscotti e la granella di pistacchi. Lasciamo a riposare in frigo per un’ora prima di servire.

Cheesecake alle fragole

Per questo dolce, ovvero la cheesecake, necessiteremo di 100 g di biscotti secchi, 50 g di burro fuso, 250 g di formaggio spalmabile, 6 g di gelatina in fogli, 125 gi di panna fresca da montare, 200 g di fragole fresche, 75g di zucchero, estratto di vaniglia q.b., 1/2 limone, nonché di un poco di menta per decorare. q.b. Iniziamo sempre riducendo i biscotti in granella e mescoliamoli con il burro fuso, fino ad ottenere un composto. Poniamo il composto in una tortiera, apprestandolo bene e lasciamolo in frigo. Lasciamo a bagno la gelatina per 6 minuti, poi versiamo 50 ml di panna in un pentolino e aggiungiamo la gelatina ben strizzata.

Mettiamo da parte. In una ciotola uniamo il formaggio spalmabile con lo zucchero a velo e i semi di vaniglia, quindi sbattiamo con una frusta, aggiungiamo il composto con la gelatina e la restante panna. Ora mescoliamo ancora con lo sbattitore. Versiamo questo composto sul composto di biscotti e lasciamo 6 ore in frigo, Tagliamo le fragole a pezzetti mettiamole in una padella con del succo di limone e zucchero, cuociamo per 10 minuti e poi aggiungiamo 2 g di gelatina. Lasciamo raffreddare e otterremo la copertura per la nostra cheesecake da versarci sopra prima di servire. E ora andiamo con gli ingredienti per il budino alle fragole.

Budino fragole e panna

Avremo bisogno di 300 g di fragole, 500 ml di latte, 120 mg di zucchero, 60 g di amido di mais, 1 limone, 150 g di fragole, 150 ml di panna e, infine, cannella q.b. E ora proseguiamo con il procedimento. Laviamo innanzitutto le fragole, tagliamole a pezzetti e frulliamole all’interno del frullatore. Aggiungiamo poi il composto in una casseruola con il latte e mescoliamo per bene. quindi mettiamola sul fuoco.

In un altro tegame versiamo lo zucchero, l’amido setacciato e la scorza di limone, mescoliamo e aggiungiamoci a filo il latte caldo con il composto di fragole. Mescoliamo con la frusta fino a che il composto non si sarà ben addensato, quindi versiamolo in stampi da budino, inumiditi in precedenza con acqua, lasciandoli in frigo almeno 5 ore. Al momento di servire, decoriamo con panna montata.