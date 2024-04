Ricetta pasta alla contadina, con i segreti di mia nonna diventa un piatto stellato: la rifarai tutte le settimane

Pasta alla contadina, se ci piacciono le verdure questo piatto ora non mancherà mai più nelle nostre cucine.

Diciamocelo francamente, quale buon italiano che si rispetti non ama e non si sente salire vertiginosamente l’appetito al solo pensiero di un corposo piatto di pastasciutta fumante? La risposta sicuramente è nessuno, come altrettanto vero è che il nostro gusto tende a voler variare e a non soffermarsi solo sulle cose più classiche.

La pasta per antonomasia è difatti l’intramontabile sugo pomodoro e basilico, senza dimenticarsi che in effetti il classico non muore mai. Ma se dovessimo realmente sentirci stuzzicati dalla prospettiva di assaggiare un condimento innovativo, capace di rendere sfiziose persino delle verdure, che in molti faticano ancora ad apprezzare?

Se la risposta a tutte le domande qui sopra poste è positiva allora c’è ben poco da dire, bisogna necessariamente provare la pasta alla contadina. Un primo sfiziosissimo che vede delle coloratissime verdure preparare in una maniera eccellente e raffinata, che unisce il rustico della cucina contadina, da cui il nome, alla semplicità e al gusto di un piatto di pastasciutta sempre gradito.

Pasta alla contadina, come rendere sfiziose delle verdure

Partiamo subito elencando gli ingredienti, per altro, come già, detto molto colorati. Ci serviranno 400 g di pasta, 400 g di melanzane, 300 g di zucchine, 300 g di peperoni gialli, 300 g di pomodori datterini, 1 spicchio d’aglio, 1 mazzetto di basilico, Parmigiano Reggiano q.b., olio di semi di arachide q.b., 4 cucchiai di olio evo, e, infine, sale q.b.

Iniziamo ora, passo molto importante, con la preparazione delle verdure, affettando le zucchine a rondelle, le melanzane a cubetti, i peperoni a listarelle e i pomodori datterini a metà. Friggiamo ora in olio di semi di arachide tutte le verdure, tranne i pomodorini, separatamente. Possiamo ora occuparci del sugo.

Procedere alla preparazione

In una padella antiaderente facciamo tostare in un filo di olio evo lo spicchio d’aglio. Appena sfrigolerà aggiungiamo i pomodorini e qualche manciata di basilico e lasciamo cuocere a fiamma viva. Lessiamo intanto la pasta in abbondate acqua salata in un tegame dai bordi alti e scoliamola una volta cotta. Aggiungiamo poi le verdure fritte nella padella coi pomodorini una volta che saranno ben appassiti.

Lasciamo mantecare il tutto aggiustando di sale e versiamoci poi la pasta scolata, facendola saltare per qualche istante. Una volta che sarò tutto ben mantecato, impiattiamo, spolverizziamo con una generosa manciata di formaggio grattugiato e serviamo in tavola ben calda. I nostri commensali ci ringrazieranno di certo!