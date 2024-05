Panni perfetti, con questo trucco asciughi il doppio dei panni in metà tempo | Risparmi 600 euro ogni anno

Panni al top, così li hai di certo in meno tempo e spendi pure meno soldi. Il trucco abile e scaltro da amare.

Impossibile non pensare quasi ogni giorno ad azionare la lavatrice. Difatti, soprattutto se facciamo parte di una famiglia numerosa e con figli a carico, sappiamo bene che i capi da lavare sono sempre tanti. E al di là del fatto che possiamo sfruttare il classico acchiappa colore è bene comunque non mischiare mai troppi colori diversi tra di loro quando facciamo partire un ciclo di lavaggio.

Inoltre bisogna pure badare alla tipologia del tessuto. Insomma, prima di azionare il nostro caro elettrodomestico bisogna valutare svariati fattori, compreso quello del tipo di lavaggio più adatto. Tra l’altro è pure vivamente consigliato optare per quello più veloce ma che nel contempo consumi sia meno acqua che energia elettrica.

Solo in tale maniera infatti potremo risparmiare, e pure parecchio, per la verità, all’interno delle due bollette i cui costi da sostenere sono andati praticamente alle stelle. Il top in tale direzione pare che sia l’eco che infatti, dati e sondaggi alla mano, è il più utilizzato dai consumatori. Fatto sta che anche così alla fine ci si trova comunque a spendere parecchio.

Panni al top, così risparmi tempo e denaro

Insomma, nonostante il risparmio, le cifre segnalate sulle famose bollette sono comunque alte. Come correre ai ripari? In primis facendo partire la lavatrice solo a pieno carico e possibilmente in quei giorni e fasce orarie dove i consumi costano meno. Ciò dipende il più delle volte dalla tipologia di contratto che abbiamo firmato.

Oltre a ciò possiamo concretamente risparmiare arrivando, udite udite, fino a 600 euro all’ anno, mettendo in atto un semplice trucchetto che pare che molte casalinghe stiano sfruttando a gogo. Vi basterà semplicemente prendervi qualche minuto in più da dedicare al vostro bucato e il gioco è fatto!

Il trucchetto per non usare l’asciugatrice e non solo

In sostanza se vogliamo per davvero risparmiare sulle bollette dobbiamo cercare di non usare praticamente mai l’asciugatrice. Essa infatti consuma un botto. Inoltre molti si lamentano del fatto che, alla lunga, possa pure rovinare alcuni capi, dopo che li abbiamo lavati tante volte e asciugati all’interno di essa.

Per evitare il suo utilizzo basta sfruttare meglio, soprattutto nei periodi caldi e arieggiati, il fatto di porre i panni ad asciugare all’aperto. Possiamo dunque posizionare il nostro stendino sul balcone o in giardino. E se proprio il tempo è troppo brutto è bene metterlo in casa ma vicino a una finestra. Occhio anche a quando stendiamo i panni a riporli distanziati tra di loro, altrimenti non si asciugheranno in fretta.