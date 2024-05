Matrimonio e risparmio, se ti sposi in questa data abbatti i costi del 20%: prenota subito la location

Matrimonio, quanto mi costi! Punta a questo periodo per sposarti e risparmierai un botto di soldi. Ecco perché.

Finalmente, dopo tanti anni di fidanzamento e magari pure di convivenza, vi siete decisi a compiere il gran passo. Siete infatti pronti a dirvi il sì più bello. Siete felici ed emozionati. Ed è giusto che viviate a pieni polmoni questo speciale momento. Vorreste che sia tutto perfetto e trascorrere una giornata, decisamente speciale, bellissima, emozionante e serena.

Per prima cosa ricordatevi che è il vostro matrimonio e che pertanto dovete organizzarlo seguendo i vostri gusti. Se infatti siete persone poco inclini a super feste, non ha senso invitare il mondo intero. Tanto più che ciò comporterebbe spese pazzesche al ristorante. E quest’ultime, con la brutta aria che tira in Italia, sarebbero da dimenticare.

Detto ciò, fate la lista di quelle per voi importanti e rispettatela. A quel punto pensate se volete la cerimonia religiosa o civile. E muovetevi subito per scoprire quali sono le date disponibili. Nel primo caso bisogna frequentare un corso specifico che dura diversi mesi. Ergo è meglio agire in anticipo onde poi non poter coronare secondo i vostri tempi il vostro sogno d’amore.

Matrimonio, per risparmiare occhio alla data

Se invece optiate per la seconda opzione decidete il Comune dove volete sposarvi e se desiderate svolgere la cerimonia in una sala di esso oppure in una location diversa. A quel punto pensate anche voi a ipotetiche date tenendo a mente che però alcune potrebbero risultare particolarmente care e super gettonate.

In che senso? Diciamo che esattamente come capita per le vacanze estive solitamente il mese più amato per esse è agosto. E lo è perché la maggior parte degli italiani ha le ferie in quel periodo, soprattutto nella classica settimana di Ferragosto, quando le città si svuotano. La stessa cosa vale per i matrimoni.

I mesi meno cari

In sostanza proprio come nel corso del mese vacanziero per antonomasia i soldini da sborsare per i soggiorni lievitano anche i periodi più amati per i matrimoni hanno costi più elevati sia per le location della cerimonia che della festa. Inoltre trovare fotografi e videomaker liberi è davvero un’impresa. Detto ciò, sapete come potete risparmiare fino al 20% avendo comunque un matrimonio meraviglioso?

Semplice, optando per i mesi meno gettonati. Quali sono? Solitamente si tratta di Dicembre, Gennaio e Febbraio. Super amati sono invece Maggio e Settembre. E come ultima dritta vi diciamo che sarebbe opportuno muoversi con largo anticipo per organizzare tutto per bene al fine di ottenere magari degli sconti e non arrivare al fatidico giorno eccessivamente stanchi e stressati.