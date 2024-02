Spaghetti di Carnevale, il primo gustoso e facilissimo per far felici i bambini: lo preparo ogni anno

Il primo piatto che piace soprattutto ai bambini è semplice da preparare, ma allo stesso tempo gustoso. Un’esplosione di colori che rallegra sia l’animo che il palato. Ecco la ricetta che fa per te

Il Carnevale ha le sue radici nel passato. Il termine deriva dal latino “carnem levare” che tradotto significa “eliminare la carne”. Si faceva riferimento al banchetto che si teneva l’ultimo giorno del Carnevale prima dell’avvento della Quaresima dove appunto non è consentito mangiare carne.

L’origine delle maschere, invece, risale ai tempi dell’Egitto. In onore della dea Iside i fedeli si travestivano, un’usanza ripresa poi nell’Antica Roma che coincideva con i Saturnali dove era appunto possibile stravolgere le regole sociali proponendo delle maschere. I poveri per un giorno diventavano ricchi e viceversa, dopodiché una volta conclusi i festeggiamenti si tornava alla vita di sempre.

Nel Medioevo durante questo periodo dell’anno perfino il più misero poteva indossare la corona del re. È ben risaputo che non c’è una data fissa, in quanto tutto dipende da quando arriva la Pasqua.

Per quanto riguarda i dolci sono famose le cosiddette chiacchiere, il cui nome e gli ingredienti variano in base alla regione di provenienza. A seguire abbiamo altri davvero gustosi, come le castagnole, la cicerchiata, ciambelle di patate, ferrate. Ovviamente anche i primi piatti hanno un grande successo. A tal proposito possiamo menzionare gli spaghetti.

Un primo piatto carnevalesco amato dai più piccoli

Le castagnole sono dei dolcetti di forma tondeggiante con all’interno crema pasticcera, ricotta e confetture. La cicerchiata è una ciambella fatta di palline di pasta fritte ricoperte di miele (ricordano gli struffoli napoletani) e le ferrate sono tortine di pasta sfoglia con farro, ricotta, sale, cannella e maggiorana.

La lista è immensa, ma soffermiamoci sugli spaghetti di Carnevale. Chi ama i primi piatti non può perdere questa fantastica ricetta. Ecco gli ingredienti e la procedura che possiamo trovare su un noto sito di arte culinaria.

Ingredienti e procedimento della ricetta

Su Giallozafferano.it possiamo trovare la ricetta della Pasta Arlecchino, vale a dire quella più amata dai bambini perché piena di colori. Gli ingredienti sono 200 g spaghetti, 5 fagiolini, 1 carota, olio extravergine d’oliva, 1/2 peperone rosso, 1/2 peperone giallo e 1/2 cipolla.

In primis bisogna tagliare e pulire le verdure in strisce sottili, tritare finemente la cipolla e farla cuocere in padella con 3 cucchiai di olio. Dopo 5 minuti inserire le verdure e far rosolare il tutto aggiungendo mezzo bicchiere d’acqua. Far restare sul forno per altri 10 minuti. Nel frattempo si devono mettere gli spaghetti a cuocere in acqua salata e scolarli dopo un po’ di tempo. Mettere poi gli spaghetti cotti in padella e amalgamare il tutto. Il piatto è servito.