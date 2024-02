Biscotti dell’Eurospin, le aziende che li producono sono famosissime: il marchio ufficiale lo paghi un mucchio di soldi in più

Biscotti dell’Eurospin, le aziende che li producono sono molto conosciute. Li paghi poco e sono buonissimi.

Con la grande e incessante crisi che ci perseguita tuttora nel nostro Paese andare a fare la spesa settimanale è diventata un’impresa decisamente ardua per tutti quanti. Chiaramente lo è ancora di più per le famiglie numerose e con vari figli piccoli ancora a carico. Molte di loro possono usufruire della famosa Carta Acquisti ma per tutte le altre non c’è altro da fare che tirare la cinghia.

Lo stesso possiamo dire di numerosi pensionati e di tanti giovani. Non per nulla il lavoro per quest’ultimi sovente latita mentre i primi il più delle volte si lamentano di percepire un assegno pensionistico eccessivamente basso per poter campare come si deve. Anche perché i rincari, che hanno toccato anche il settore alimentare, sono stati pazzeschi.

E così in tantissimi optano per i loro acquisti di andare al discount. Uno dei più amati pure nel nostro Paese è l‘Eurospin i cui store pullano nella nostra Penisola come funghi su un prato dopo un’intensa giornata di pioggia. Indubbiamente qui possiamo trovare non solo prodotti assai convenienti ma anche di ottima qualità, fra cui i biscotti per la colazione o la classica merenda.

Biscotti Eurospin, buonissimi e poco costosi, sono prodotti da aziende super famose

Alcuni per la verità amano pure sgranocchiarli dopo il pranzo o la cena o ancora mentre seguono una serie televisiva in un momento di mero relax trascorso sul divano di casa propria. E nel farlo hanno notato che siano squisiti. Costano davvero poco e sono disponibili in confezioni di varie grandezze, comprese il classico pacco formato famiglia.

Ne troviamo davvero per tutti i gusti, da quelli più easy a quelli più gourmet. Insomma, è davvero impossibile non trovare quello più adatto a noi. Anche per i nostri bimbi possiamo trovare qualcosa di decisamente speciale, soprattutto nel periodo natalizio e pasquale. Ora però vi sveliamo chi li produce. Parliamo di aziende super famose.

Chi si nasconde dietro la produzione

Ormai è cosa ben nota che dietro a nomi di fantasia proposti in alcuni discount, non solo all’Eurospin, si nasconda a livello produttivo una realtà molto conosciuta. Solo che, per il fatto che non si firmi con il suo reale nome, può costare molto meno rispetto a quando lo manifesta. Nel caso dei biscotti che trovate all’Eurospin sappiate che si cela niente meno che la Colussi.

Questa realtà produce pure le fette biscottate Tre Mulini. Tornando ai biscotti, sappiate che i mitici crumiri Dolciando sono invece realizzati da Mr Day. Vincenzi Biscotti S. p.a. Parlando invece di merendine sappiate che dietro ad esse ci sta la Balconi mentre le splendide croissant sempre della Dolciando sono realizzate dalla Bauli.