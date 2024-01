Castagnole di Elvira, la ricetta di Anna Moroni per Carnevale: solo a guardarle fa venire l’acquolina in bocca

Anna Moroni ha condiviso sui social la ricetta delle castagnole di Elvira. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sbirciando nel suo profilo Instagram

Anna Moroni è una cuoca molto conosciuta grazie alla sua partecipazione ad alcuni programmi televisivi condotti da Antonella Clerici.

Aveva uno spazio tutto suo ne La prova del cuoco, che con la conduttrice ha lasciato dopo molti anni di collaborazione.

Nonostante tutto le due donne non si sono perse di vista, in quanto hanno anche realizzato insieme dei libri di ricette che poi sono andati a ruba.

Essendo un personaggio pubblico, Anna Moroni è anche molto attiva sui social. Su Instagram, per esempio, condivide le sue gustosissime ricette. A breve è Carnevale, dunque non ha esitato a mostrare le sue Castagnole di Elvira. Andiamo a scoprire come fare bella figura durante le feste carnevalesche.

Ecco gli ingredienti e il procedimento spiegato da Anna Moroni su Instagram

Carnevale è alle porte, quindi le persone stanno cercando la maschera perfetta da esibire durante le feste. Chi si diletta ai fornelli, invece, è alla ricerca della ricetta perfetta. Un classico sono le chiacchiere con il sanguinaccio, ma il pezzo forte è rappresentato anche dalle castagnole di Elvira.

Gli ingredienti da utilizzare per preparare questo delizioso piatto sono i seguenti: 400 g farina 00, 100 g fecola di patate, 50 g burro, 5 tuorli d’uovo, 300 g di ricotta, 150 g zucchero, 150 g latte, mezzo bicchiere di rum, 1 bustina lievito per dolci, 1 pizzico di sale, buccia di arancia e limone grattugiata e infine olio di semi di arachidi per friggere. Il procedimento si può leggere scorrendo il post verso il basso.

“Una delizia, parola di Annina!”

Prima di tutto bisogna mettere la farina in una ciotola con la fecola e aggiungere in un secondo momento i tuorli per poi impastare. Si deve unire la ricotta, lo zucchero e il sale. Successivamente aggiungere il burro morbido e continuare a mescolare. Subito dopo è il turno delle bucce di arancia e limone.

Proseguire aggiungendo il lievito, il rum e il latte a piccole dosi. Si deve ottenere un impasto omogeneo e si occorre mettere altro latte. Una volta ottenuto un buon impasto si devono formare dei bastoncini lunghi e tagliati a pezzettini (Anna Moroni ha menzionato gli gnocchi per rendere meglio l’idea). Ultimo passaggio: friggere in olio di semi di arachidi ben caldo e togliere i pezzetti di impasto quando saranno dorati. Si deve asciugare su carta assorbente l’olio in eccesso e sistemare le castagnole su un piatto e spolverare con lo zucchero a velo.