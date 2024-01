Olio d’oliva, quanto ne possiamo assumere per non ingrassare: la dose corretta che i professionisti non ti dicono

Non tutti sanno che c’è una dose giornaliera di olio d’oliva consigliata per condire il cibo. Andiamo a scoprire qual è quella indicata per la salute del nostro organismo

La cucina italiana è nota per essere una delle più buone in assoluto perché ricca di alimenti semplici e gustosi. Basta pensare alla pizza, patrimonio dell’Unesco, che si ottiene con pochissimi ingredienti. Tra questi non manca l’olio d’oliva, un olio alimentare estratto appunto dalle olive.

Abbiamo vari tipi di olio di oliva codificati dall’Unione Europea: olio d’oliva vergine, olio d’oliva lampante, olio d’oliva raffinato, olio di sansa d’oliva greggio, olio di sansa d’oliva raffinato e olio di sansa d’oliva.

Per quanto riguarda le fasi di produzione, le olive cadono di loro spontanea volontà sulle reti da ottobre a dicembre. Questo tipo di procedura è sicuramente più lunga, però dà la possibilità di scegliere le olive migliori. Poi ci sono i metodi di raccolta meccanizzati con l’ausilio di macchine specifiche. Successivamente si fa ricorso a delle tecniche che permettono l’estrazione dell’olio e allo stesso tempo fanno in modo che resti commestibile.

Spagna, Italia, Grecia, Portogallo e Francia sono i maggiori produttori di olio d’oliva in Europa. Al di fuori dell’Unione Europea ci sono la Turchia, Tunisia, Siria e Marocco. L’olio è apprezzato per la sua semplicità e per gli aspetti salutistici, eppure non bisogna eccedere con le dosi giornaliere. Andiamo a scoprire quanto ne bisogna assumere in 24 ore.

Le proprietà benefiche dell’olio d’oliva

Non tutti sanno che si tratta di un alimento nutraceutico. Contiene una sostanza che riduce i livelli di colesterolo nel sangue e aiuta a prevenire malattie cardiache e ictus.

Ha anche la capacità di ridurre la pressione arteriosa e in questo modo cala il rischio di infarto. In questo caso gioca un ruolo importante la vitamina E mentre i polifenoli rallentano l’invecchiamento delle cellule.

La dose consigliata dai ricercatori

Può essere usato anche come medicinale naturale contro la stitichezza, il diabete di tipo 2 e malattie tumorali. Ovviamente benefici utili per il nostro organismo, però non bisogna eccedere nelle dosi giornaliere. Andiamo a scoprire come fare per condire gli alimenti.

Quanti cucchiai servono per condire i pasti di una giornata? Ecco la domanda che tutti si pongono. Gli studiosi hanno affermato che bastano tre o quattro cucchiai al giorno che equivalgono a circa 40 g di prodotto. Tuttavia allo stesso tempo sostengono che è anche importante condurre uno stile di vita sano da abbinare a una corretta alimentazione. In sintesi, quattro cucchiaini per affrontare la routine nel migliore dei modi.