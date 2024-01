Pizza croccante, senza lievito ha poche calorie e buonissima: in 10 minuti è pronta e farai felice tutta la famiglia

Pizza croccante e deliziosa senza lievito pronta in 10 minuti di orologio. Il top per tutta la famiglia.

Indubbiamente tra gli alimenti più apprezzati e amati, sia dai grandi che dai piccini, va annoverata la pizza. Inoltre nel nostro Paese, insieme alla pasta, è considerata una dei massimi simboli a livello culinario. Oggigiorno la possiamo trovare in vendita dappertutto, dalle pizzerie, che propongono anche l’opzione d’asporto, alle fornerie, nonché nei supermercati dove le acquistiamo fresche o surgelate.

Possiamo anche comperare preparati o paste confezionate per farla a casa. Tuttavia, crearcele ex novo, mettendo le mani in pasta è tutta un’altra cosa. In tantissimi hanno preso questa abitudine durante la pandemia e i vari lockdown, che poi non si è più persa. Tra l’altro agendo così si risparmiano parecchi soldini.

Noi vi proponiamo una ricetta facile e veloce, che vi ruberà solo 10 minuti. Il suo punto di forza è che non possiede lievito e sarà più leggera. Il risultato sarà qualche cosa di squisito e croccante, nonché degno di un bis. Siete dunque pronti a scoprire la lista degli ingredienti? Prima di svelarveli però, vi diciamo che si tratta di una pizza margherita, dunque un classico della tradizione.

Pizza casereccia, la lista degli ingredienti

Partiamo da ciò che si serve per l’impasto: 500 g di farina, 300 ml di acqua, 20 g di olio, 8 g di sale e un pizzico di bicarbonato. Per condire invece necessiteremo di: 3 fette di mozzarella, passata di pomodoro e origano q.b., 10 pomodorini rossi, qualche foglia di basilico, olio extravergine d’oliva, sale fino e origano q.b.

E ora andiamo col procedimento. Iniziamo a riporre in una ciotola il bicarbonato, la farina, l’olio e il sale. Versiamo a filo l’acqua e incominciamo a impastare. Non appena si otterrà un bell’impasto omogeneo, fermiamoci con l’impastamento, quindi formiamo con le mani un panetto. Lasciamolo riposare al caldo mentre ci dedichiamo al condimento.

Procediamo alla preparazione

In una ciotola piuttosto capace mettiamo la passata di pomodoro, l’olio d’oliva, il sale e l’origano. Mescoliamo con cura. A parte, riduciamo a dadini la mozzarella dopo averla ben sgocciolata. Riprendiamo in mano il panetto e stendiamolo su un piano di lavoro in precedenza infarinato. Creiamo ora una pizza tonda oppure ovale.

A questo punto adagiamola su una leccarda da forno, in precedenza foderata di carta. Distribuiamo la passata di pomodoro sulla pasta, i pomodori, la mozzarella e il basilico. Facciamo cuocere in forno già caldo a 200° per una ventina di minuti. Trascorso il tempo, spegniamo il forno, sforniamo e serviamo in tavola.