Puntarelle alla romana, come le faccio io non le fa nessuno: il giusto procedimento me l’ha insegnato uno chef

Le puntarelle alla romana sono gustosissime, ma conosci la ricetta perfetta? Ecco quella che farà leccare i baffi alle persone che inviterete alla vostra tavola

Roma è una delle città più visitate dai turisti perché ha un patrimonio storico culturale privo di paragoni. Basta pensare che la Basilica di San Pietro, i Musei Vaticani e il Colosseo sono frequentati da tantissime persone nell’arco di un anno.

Non molto distante dalla capitale italiana ci sono dei borghi medievali immersi nella natura, adatti per coloro che vogliono stare lontani dal caos tipico della città. Da non dimenticare i parchi dove ci si può dedicare al trekking o a semplici passeggiate.

Anche gli amanti della buona cucina sanno che non possono restare delusi da quella del posto. I primi piatti tipici romani sono la pasta cacio e pepe, l’amatriciana, la gricia, la carbonara e tanti altri ancora.

Chi ha avuto modo di trascorrere il Natale nella Caput Mundi ha potuto gustare i piatti tipici della tradizione: stracciatella al pangiallo e panpepato, fettuccine cannelloni, costolette d’abbacchio fritte con patate e puntarelle alla romana. Questo contorno non può mancare a tavola!

La ricetta perfetta delle puntarelle alla romana

Le puntarelle sono il piatto tipico della cucina romana, ma sono diffusi anche in quella campana. Il Lazio ha riconosciuto questo ortaggio inserendolo nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani. Si ricavano dalla Catalogna (conosciuta anche come cicoria cimata). Si consumano crude e già ai tempi dell’antica Roma questo ortaggio era presente nel regime alimentare.

Di solito si servono come contorno in alternativa alle patate in salsa d’acciughe. Sono ottimi da accompagnare al baccalà fritto alla romana in pastella. Su Giallozafferano.it c’è una ricetta che non dovete assolutamente perdere. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Un contorno da far leccare i baffi!

Gli ingredienti sono i seguenti: 800 g di puntarelle, 30 gr olio extravergine di oliva, mezzo spicchio d’aglio, sale fino e pepe nero con quantità piacere, quattro filetti di acciughe sott’olio e 10 grammi aceto di vino bianco.

Ora passiamo alla preparazione: prima di tutto bisogna pulire le puntarelle. Successivamente con un coltello si ricavano delle strisce sottili, dopodiché si immergono in acqua e ghiaccio dove devono restare per circa 1 ora (l’acqua deve essere cambiata due volte nel frattempo). Mettere lo spicchio d’aglio ridotto in crema in una ciotola con le alici e l’olio. Aggiungere l’aceto, il pepe e il sale. Una volta asciugate bene le puntarelle, il tutto si unirà ed ecco il piatto servito. Si consiglia di mangiarle subito altrimenti perdono il loro sapore.