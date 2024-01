Qui si mangia il cornetto più buono di Roma: ci vengono da tutta la città per gustarlo insieme al cappuccino

È qui che si mangia indubbiamente il cornetto più buono in assoluto di Roma. Affollatissimo e ingenti code per gustarselo col cappuccino.

Nonostante gli esperti, nutrizionisti in primis, continuano a ripeterci che la colazione a base di cornetti e cappuccino non sia il massimo per la nostra salute e la nostra dieta, un italiano su due continua imperterrito su questa strada. Del resto il binomio è squisito. Ovviamente non bisogna eccedere con un binomio simile e cercare di variare il menù del pasto più importante della giornata.

Alcuni consigliano si sorseggiare, al posto del cappuccino, alquanto calorico, un semplice tè o caffè. Altra dritta consiste nel non esagerare con la grandezza del cornetto ed evitare possibilmente le farciture. Fondamentale è poi ricordarsi che fra uno confezionato e uno fresco, sarebbe preferibile il secondo, che è più sano.

Detto ciò, qualche sgarro è concesso, e quindi, soprattutto in un giorno di festa o importante per noi, possiamo concederci qualche coccola in più. Di certo nella Capitale non mancano occasioni per farsi prendere per la gola. Il Gambero Rosso ha svelato dove possiamo assaggiare per l’appunto nella Città Eterna i cornetti più buoni.

Dove si trovano i migliori cornetti a Roma?

Chiaramente i romani li conoscono molto bene e li consigliano ad amici e turisti. Non per nulla sono sempre super affollati, non solo per le colazioni, ma anche per una golosa merenda. Se tuttavia volete puntare a una colazione di alto livello, fate un salto a Casa Manfredi, dove sia il caffè che i croissant sono sublimi.

Per quel che concerne la farcia, se volete osare, dite di sì a quella con la crema pasticcera. E per chi ama il salato sappiate che ne esistono anche in quella versione. Il locale lo trovate in via Aventino. Per stupire il vostro palato e i vostri amici, recatevi alla pasticceria Bompiani di Tor Marancia. Qui troverete una varietà pazzesca di cornetti, specialmente a livello di lievito. E anche qui il caffè è il top.

Il tour di caffetterie e pasticcerie

Per gli amanti di questa bevanda abbinata al cornetto vale una vista alla Caffetteria Faro, sita in Piazza Fiume, che è considerata il luogo top, se si vuole puntare sul migliore caffè di Roma. Da Regoli, storica pasticceria dell’Esquilino possiamo restare estasiati dai suoi maritozzi, mentre da Cristalli di zucchero in zona Monteverde possiamo puntare a una colazione top, con cornetti alla crema o maritozzi con panna fresca.

Tuttavia se amate il croissant francese dovete recarvi a Le Levaine, sita in via Santini, da evitare invece se non amate il burro. Grandi varietà di brioches anche salate. Severance è però il vero regno dei croissant. E anche qui sono prepararti seguendo lo stile francese. Sono disponibili tanti gusti. Impossibile poi non amare il mitico pain au chocolate. Troviamo il locale in via Euriaolo.