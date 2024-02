Lasagna bianca, la faccio sempre quando voglio fare un figurone: mette tutti d’accordo ed il giorno dopo è ancora più buona

Sul sito web di Giallo Zafferano c’è la ricetta della lasagna bianca, una vera goduria! Non potete non proporla a una cena in compagnia dei propri cari e amici

La lasagna è una pasta all’uovo sottile dalla forma rettangolare. È uno dei piatti più antichi della cucina italiana perché le sue origini risalgono al periodo greco romano. Il filosofo Orazio, per esempio, ne ha fatto riferimento nelle sue opere. Si trattava di una sorta di focaccia fritta e solo nel corso dei secoli ha subito delle variazioni.

Il termine deriva dal latino e indicava un tipo di pentola. La prima vera testimonianza del suo utilizzo risale al 1282 in un testo intitolato Rime dei memoriali bolognesi. Nel quattordicesimo secolo è stato pubblicato in un altro testo, Il Liber de coquina, nella città partenopea.

In Italia ogni regione ha una propria ricetta, ognuna con ingredienti e procedure diverse. In Veneto, per esempio, le lasagne si preparano con il ragù di carne, funghi o radicchio. In Liguria vengono condite con il pesto alla genovese. Quelle emiliane hanno nell’impasto gli spinaci che danno il colore verde.

E ancora, nel capoluogo campano sono note le lasagne ricce, di semola, che si preparano per consuetudine nel periodo di Carnevale. Nel Molise si preparano sciolte a pezzi. Da notare le differenze regionali, ma una ricetta batte tutte.

La lasagna bianca, un piatto che farà leccare i baffi

Stiamo parlando della lasagna bianca, un piatto tipicamente bolognese. L’ingrediente fondamentale è la besciamella. Svariate sono le ricette che si possono valutare: quella con il ragù di cappone, quella ai carciofi, quella alla ricotta quella con la zucca e così via.

La ricetta che si trova sul sito giallozafferano.it riporta 30 minuti di preparazione, 60 minuti di cottura, con un costo medio e il tutto si svolge con estrema semplicità. Andiamo a scoprire ingredienti e procedura.

La ricetta perfette esiste per davvero!

250 g lasagna all’uovo, 400 g salsiccia, 1 kg spinaci, 50 g cipolle, 20 ml olio extravergine d’oliva e 100 g Grana Padano. Per la besciamella: 450 g latte intero, 30 g farina o, 25 g burro, 1 pizzico sale fino e di noce moscata.

Sciogliere nel latte in un pentolino il burro e aggiungere la farina per poi mescolare e così si ottiene la besciamella. Si aggiunge il sale e il pizzico di noce moscata. Da parte si sbriciola la salsiccia in una padella con 20 g di olio e si aggiunge anche la cipolla tritata. Nel frattempo lavare gli spinaci e farli appassire chiusi in fase di cottura per 5 minuti. Una volta cotti si devono tritare con un coltello. In una teglia da forno mettere tre sfoglie di lasagna alternando besciamella, salsiccia, spinaci e Grana Padano. Cuocere in forno preriscaldato a 200° per 25 minuti.