Purè di patate, anche senza Bimby mi viene perfetto: ti basta usare questo trucchetto

Se vuoi un ottimo pure di patate senza l’ausilio del Bimby, devi assolutamente provare questa ricetta. Provare per credere

Quando invitate degli ospiti a casa volete fare una bella figura a tavola e, di conseguenza, proponete dei piatti semplici e allo stesso tempo gustosi. La cucina italiana è nota per avere tantissime proposte, dunque chi si diletta ai fornelli è sicuramente agevolato nell’impresa.

Di solito si punta sui primi piatti. A seguire sui secondi con dei contorni specifici e tra questi possiamo menzionare il purè di patate.

Il purè di patate è un cibo cotto cremoso e per ottenerlo, oltre alle patate, bisogna prendere come ingredienti il latte e il burro. Viene servito come contorno accanto alla carne e qualcuno al posto del burro aggiunge del formaggio con noce moscata.

Si dice che abbia avuto la sua origine in Francia il termine deriva da “purėe de pommes de terre”. Fonte proteica, adatto per dimagrire in quanto può sostituire un pasto principale. Ma qual è la ricetta che può far leccare i baffi a chi si invita alla propria tavola? Andiamo subito a scoprirlo.

Ci sono tante ricette con il Bimby, ma chi non può utilizzarlo come può fare? Basta andare su Internet e curiosare nei siti dediti alla cucina. Senza dubbio consiglieranno patate farinose perché più adatte per fare il purè. Il motivo? Assorbono meglio i liquidi.

Sul sito di Giallo Zafferano è riportata alla lettera la ricetta con ingredienti e procedura. Ecco ogni singolo dettaglio che non deve essere trascurato al fine di poter fare davvero la differenza.

Ingredienti e procedura per un buon contorno

In primis occorrono 1 chilo di patate, 50 g di burro, noce moscata e sale con una quantità a scelta nostra e 200 g latte intero. Prima bisogna riferire che può essere conservato massimo due giorni in frigo. Al momento del pasto è consigliabile scaldarlo con un goccio di latte. Se si mangia il purè di patate dopo più di un giorno, allora sarebbe ottimo metterlo nel freezer.

Bisogna versare in una pentola le patate e cuocerle in 40 minuti (tuttavia è opportuno provare con la forchetta se sono cotti prima della scadere del tempo). Successivamente devono essere tolte dall’acqua, sbucciate e schiacciate. Mettere un pizzico di sale e grattugiare un po’ di noce moscata e scaldare il latte sul fuoco. Unire il tutto e accendere a fiamma bassa per amalgamare il tutto. Infine si aggiunge il burro a pezzetti.