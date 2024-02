Torta al cioccolato, ti bastano solo 2 ingredienti: pochissime calorie e 5 minuti per preparla | La fanno tutti i Vip

La torta al cioccolato è una delle più conosciute e apprezzate in assoluto. Tante sono le ricette proposte, ma una è particolare perché richiede solo due ingredienti

La torta al cioccolato ha le sue origini nel XVII secolo dopo la scoperta dell’America perché il cacao in polvere è stato preso proprio da quelle terre. In realtà è stato un olandese a introdurre un metodo efficace per rendere il cacao polvere. Ha dato modo di distribuire su larga scala il cioccolato.

Le prime torte sono datate nel 1886 negli Stati Uniti d’America. La Duff Company sì occupò della loro preparazione, ma a causa della Seconda Guerra Mondiale è stata costretta a non svolgere più l’attività. Successivamente Duncan Hines lanciò nel mercato delle miscele per torte che ebbe un successo smisurato.

Nell’800 e nel 900 il cacao veniva utilizzato quasi esclusivamente per preparare bevande e torte. A inizio degli anni 2000 furono introdotti i fondenti al cioccolato al curry, al peperoncino, al tè e tanti altri ancora.

Ad oggi il cioccolato resta sempre uno degli alimenti preferiti nell’intera popolazione mondiale. Per questo motivo le torte con questi ingredienti sono sempre molto apprezzate. Per gli amanti del peso forma è possibile prepararne una con due soli ingredienti. Andiamo a scoprire questa ricetta.

La torta al cioccolato, due soli ingredienti per accontentare ogni tipo di palato

Anche chi segue un’alimentazione corretta può chiudere un occhio perché difficilmente riesce a resistere. Tuttavia qualcuno per via di alcune intolleranze potrebbe rinunciarci. Questa ricetta può accontentare anche quest’ultimi.

Per quanto riguarda gli ingredienti sono davvero due, confermando così la semplicità abbinata alla golosità. La torta perfetta ebbene esiste. Se non ci credete proseguite nella lettura.

I consigli utili per ottenere una torta fantastica

L’impasto si ottiene mescolando il cioccolato fuso con due tuorli da sbattere. Si uniscono gli albumi montati a neve e si mescola con una spatola fino ad ottenere l’omogeneità. Subito dopo l’impasto deve essere inserito all’interno di una tortiera, ma prima sul fondo bisogna mettere della carta da forno.

Subito dopo si mette in forno a 180 gradi per 25 minuti. Bisogna controllare se la cottura è andata a buon fine. In tal caso si sforna e si deve raffreddare dopodiché si decora con una manciata di zucchero a velo. Bisogna tener conto del fatto che non essendoci né burro e né olio di semi per la scelta della tortiera. Infatti devi avere un’apertura a cerniera perché così è possibile estrarla senza il rischio che si rovini.