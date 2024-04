Ombre di violenza: i maltrattamenti al Beccaria di Milano raccontano lo stato delle carceri

Non si può tollerare che in un luogo dedicato alla correzione dei giovani, la violenza diventi lo strumento di un’educazione distorta

Nelle cupe celle del Beccaria, noto carcere minorile di Milano, risuonano echi di un dolore nascosto e di storie taciute. In questo luogo, destinato alla rieducazione di giovani trasgressori, emergono inquietanti testimonianze di violenza perpetrata da coloro che dovrebbero garantire ordine e sicurezza.

Le botte sono fisiche e psicologiche

Secondo quanto era stato riportato da diverse fonti interne, che hanno scelto di rimanere anonime per timore di ritorsioni, e secondo soprattutto ad immagini inequivocabili che sono state riprese dalle telecamere interne al carcere, alcuni agenti della polizia penitenziaria sono stati coinvolti in gravi episodi di violenza fisica contro i detenuti. Questi atti brutali, percosse e umiliazioni, si svolgono lontano dagli occhi del mondo esterno, celati dietro le mura di un’istituzione che dovrebbe proteggere e non opprimere.

“I ragazzi qui dentro hanno paura”, dice una fonte che lavora all’interno del carcere. “Le botte non sono solo fisiche, ma anche psicologiche. È un sistema che annienta, più che rieducare.”

Il Beccaria è una struttura che dovrebbe essere un faro di speranza per i giovani in difficoltà, offrendo loro un percorso di reinserimento nella società. Invece, le condizioni descritte dai testimoni e dalle immagini diffuse, dipingono un quadro desolante, dove la violenza sembra essere una pratica tollerata, se non incentivata, da una parte della struttura.

Tutelare i diritti dei detenuti

La legalità di tali pratiche è profondamente in contrasto con i principi di giustizia e rieducazione sanciti dalla legge italiana e dagli standard internazionali sui diritti umani. Secondo l’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nessun individuo dovrebbe essere sottoposto a torture né a trattamenti inumani o degradanti, un principio che sembra essere palesemente violato in questi episodi.

Le autorità competenti hanno il dovere di indagare con la massima serietà e trasparenza su queste denunce, intervenendo per sanzionare gli abusi e proteggere i diritti dei detenuti. È essenziale che si faccia luce su queste pratiche oscure per garantire che la giustizia prevalga dentro e fuori le mura del Beccaria. Non si può tollerare che in un luogo dedicato alla correzione dei giovani, la violenza diventi lo strumento di un’educazione distorta. È un grido di aiuto che risuona nei corridoi del Beccaria, sperando di trovare ascolto in coloro che hanno il potere e il dovere di fare la differenza.