Ristoranti, occhio al pane e vino: ecco perchè ve li servono subito appena vi sedete

Molti non sanno perché appena seduti al tavolo di un ristorante possono gustare da subito sia il pane che il vino. Ecco il motivo che spinge i camerieri a servirli in un nano secondo

La cucina italiana è considerata una delle migliori in assoluto perché punta su prodotti semplici che combinati tra loro danno dei piatti a dir poco strepitosi. Conosciuta da tutti è sicuramente la pizza che si ottiene utilizzando farina, acqua, lievito, olio e sale. Basta poco per rendere felici le papille gustative di grandi e piccini.

Quando i turisti vengono in Italia non solo soddisfano la sete di conoscenza visitando luoghi ricchi di storia, ma si lasciano andare ai piaceri della tavola. Nella capitale, per esempio, chiederanno senza dubbio la pasta cacio e pepe, la carbonara, la gricia e l’amatriciana.

È usanza nella maggior parte dei ristoranti servire del pane prima che arrivi il cameriere pronto per prendere l’ordinazione. Cosa ben gradita, dal momento che si arriva affamati e durante l’attesa di inizia a mettere qualcosa nello stomaco.

Se qualcuno non si pone alcuna domanda su questo, altri sono curiosi e vorrebbero capire il motivo. Da non dimenticare il fatto che venga prima chiesto che tipo di vino si desidera bere e poi il resto.

La spiegazione sui social ha scatenato gli animi

Tuttavia in tanti si chiedono perché viene subito servito il pane e perché i camerieri chiedono per prima cosa quale vino portare a tavola per accompagnare il pasto. A dare la risposta ci ha pensato un neuroscienziato americano, Daniel Amen, con un video realizzato su Tik tok.

L’uomo ha dato una spiegazione che è stata seguita alla lettera da quasi 2 milioni di utenti social e qualcuno non ha esitato a replicare su quanto appreso. Ma cosa avrà detto di così eclatante? Andiamo subito a scoprirlo.

Una strategia dei ristoranti per guadagnare di più

“Quando vai in un ristorante, la prima cosa che fanno è mettere il pane sul tavolo e chiederti se vuoi alcol perché entrambi agiscono sul lobo frontale…Entrambi rendono più probabile che tu ordini di più e spenda più soldi al ristorante…È un investimento da parte dei ristoranti perché ti dà un picco di zucchero nel sangue che poi spingerà la serotonina nel tuo cervello e ti rende felice“, ecco cosa ha svelato Amen.

In poche parole vino e pane rendono tutti di buon umore e questo porta a voler spendere più soldi. I lobi menzionati sono essenziali per la pianificazione ed esecuzione di comportamenti e sono anche la sede di funzioni inibitorie. A giocare un ruolo fondamentale è la serotonina, ovvero l’ormone della felicità. In tal caso regola il tono dell’umore e dell’appetito.