Cacio e pepe, se vuoi prepararne una degna di un ristorante stellato non dimenticare questo ingrediente: tutti lo sottovalutano

Su Internet è possibile consultare delle ricette per ottenere una pasta cacio e pepe con i fiocchi. In realtà non tutte svelano un segreto che potrebbe fare la differenza

La cucina italiana è considerata una delle migliori del mondo per la sua genuinità abbinata al buon gusto. La pizza, per esempio, con pochi ingredienti è capace di deliziare le papille gustative di tutti. Andando nello specifico, sicuramente la cucina romana riscuote un grande successo.

Durante le festività natalizie i romani avranno proposto a tavola dei piatti tipici della tradizione culinaria. Stracciatella al pangiallo, fettuccine cannelloni, costolette d’abbacchio fritte, arrosto al forno, puntarelle e carciofi alla romana.

I turisti, quando si recano a visitare il Colosseo, approfittano per recarsi in uno dei tanti ristoranti della nota Caput Mundi del passato e senza dubbio ci saranno le specialità del posto.

Tra queste c’è la pasta cacio e pepe. Di facile preparazione, anche se qualcuno ignora un dettaglio fondamentale per la buona riuscita.

Ecco la ricetta perfetta per ottenere questo piatto prelibato

La pasta cacio e pepe è uno dei piatti più noti della cucina italiana, andando nello specifico di quella romana. Infatti chi si reca nella nostra capitale non solo contempla le bellezze architettoniche e culturali del passato, ma gode anche dei piaceri della tavola. Tanti sono i ristoranti della zona che propongono sempre delle ricette avvincenti. Qualcuno, quando torna a casa dopo il soggiorno romano, cerca di riproporre lo stesso piatto.

Di conseguenza si naviga sui social per andare alla ricerca della ricetta perfetta. Su sito di Giallo Zafferano è possibile trovarne una che spiega la procedura senza tralasciare alcun dettaglio. Andiamo a scoprire anche gli ingredienti per questo piatto semplice, però allo stesso tempo gustoso.

La ricetta che farà leccare i baffi a grandi e piccini

Prima di tutto occorrono tre semplici ingredienti: 360 g di spaghetti, 200 g di cacio (necessariamente dovrà essere il pecorino romano) e il pepe (in grano o macinato, la scelta è soggettiva). Non è presente il sale. In realtà si deve dare conto anche all’acqua di cottura chi deve essere di poca quantità nella pentola perché l’amido si deve concentrare per ottenere la mantecatura perfetta.

Ecco la procedura: grattugiare pecorino romano e metterlo da parte. Nel frattempo far bollire poca acqua in una pentola per poi buttare la pasta. Schiacciare il pepe in grani. Prendere una padella e mettere un mestolo di acqua di cottura della pasta, inserire il pepe macinato. Usare l’acqua di cottura anche per creare una crema densa con il pecorino. Infine nella padella aggiungere la pasta, far scaldare per 5 minuti e spegnere il fuoco. Il tocco finale è l’aggiunta della crema di pecorino.