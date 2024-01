Tiramisù light, preparalo così e nessuno si accorgerà della magagna: pochissime calorie e niente sensi di colpa

Gustare un tiramisù light si può: ecco come deliziare il palato degli ospiti a Natale senza rinunciare alla linea.

Le festività natalizie si avvicinano, e con esse la prospettiva di abbuffate epiche attorno alle tavole riccamente imbandite. Si sa, il Natale offre il pretesto perfetto per assaggiare ghiotti manicaretti (spesso, molto calorici) assieme ad amici e parenti ma, di contro, a gennaio milioni di italiani si ritroveranno gonfi e fuori forma dopo gli sgarri dicembrini.

Se non vuoi rinunciare a mettere in tavola un dolce golosissimo e d’effetto, preparati a prendere nota. Qui di seguito troverai la ricetta per preparare l’autentico tiramisù light, una variante dietetica del più classico dessert senza uova e mascarpone.

Il tiramisù light rappresenta una coccola leggera e proteica, e può essere consumato senza sensi di colpa dai commensali; in questo caso, suggeriremo la versione a monoporzione, da preparare comodamente prima di pranzi e cene, e da conservare in frigorifero fino al momento più opportuno.

Una coppa di tiramisù contiene all’incirca 132 calorie (13,8 grammi di carboidrati, 9,8 grammi di proteine e 8,5 grammi di grassi), e ti permetterà di deliziare gli ospiti senza appesantirli dopo i corposi menù natalizi!

La ricetta del tiramisù light

Per preparare un delizioso tiramisù light ti serviranno: 100 grammi di ricotta light, 6 biscotti tipo Pavesini (per ciascuna coppa), 2 tazze di caffè, 10 gocce di dolcificante, 1 cucchiaio di latte parzialmente scremato e cacao amaro a volontà.

Innanzitutto occorre mettere sul fuoco il caffè; una volta preparato, bisognerà farlo raffreddare su un piatto fondo, come da tradizione. Poniamo poi in una terrina la ricotta, il cucchiaio di latte e il dolcificante, e amalgamiamo fino a ottenere un composto liscio e cremoso. Entrano quindi in azione le coppette da dessert: formiamo sul fondo di ognuna uno strato omogeneo di crema e bagniamo 2 Pavesini nel caffè non zuccherato; poniamoli poi sopra al composto, e ricopriamo con ulteriore ricotta. Ripetiamo la medesima procedura fino a formare 3 strati di biscotto e 3 strati di crema, e spolveriamo infine con l’immancabile cacao amaro!

Conservazione del tiramisù light

Una volta preparati i dessert monoporzione, consigliamo di riporli in frigo per almeno mezz’ora, in modo che la crema si rassodi e acquisisca la consistenza ideale. Consigliamo inoltre di consumare il dolce entro 1 o 2 giorni dal confezionamento, in modo che il gusto e l’aspetto si mantengano inalterati.

Per un risultato ancora più scenografico e natalizio, possiamo decorare la superficie con della frutta secca, o aggiungere alla crema delle gocce di cioccolato. Attenzione, però: ogni extra lo renderà sensibilmente meno light!