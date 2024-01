In vetrina ci sono le cuoche che preparano senza sosta la pasta fresca: se sei a Roma devi mangiare per forza qui

Ristorante con cuoche in vetrina - Romait.it

Nel cuore di Roma è possibile gustare dei piatti buonissimi in un locale dove ci sono le cuoche in vetrina che si dilettano ai fornelli. Andiamo a scoprire di quale si tratta

La capitale italiana non offre solo un ricco patrimonio artistico e culturale, ma ha tanto altro ancora. Ciò che propone accontenta tutti senza fare alcuna eccezione.

Chi ha sete di conoscenza può ammirare le bellezze architettoniche che raccontano molto del passato. Un esempio è sicuramente l’Anfiteatro Flavio conosciuto come il Colosseo. Da non dimenticare i Musei Vaticani che permettono agli amanti dell’arte di contemplare opere che vanno dall’età classica fino a quella rinascimentale.

Per quanto riguarda il mondo culinario, la massa è concorde nel dire che la cucina romana sia una delle migliori di quella mediterranea. Si sta avvicinando il Natale, di conseguenza a tavola non mancheranno l’antipasto di stracciatella al pangiallo, costolette d’abbacchio fritte, puntarelle e carciofo alla romana.

Il turismo in questi giorni sicuramente raggiungerà una bella percentuale e i buongustai potranno deliziare il proprio palato recandosi nei ristoranti della città. Uno in particolare è consigliato per una sua caratteristica più unica che rara.

In questo locale è possibile vedere le cuoche all’opera

Il locale in questione ha una pagina Instagram con circa 138 post e 102.000 follower. Nella descrizione del profilo sta scritto che ci sono delle sedi anche a Milano e Bologna. Tra le foto una recente ha catturato l’attenzione degli utenti social.

“Impastiamo vicino a voi per farvi vedere come viene realizzata la nostra famosa pasta fresca, tramandata da generazione in generazione dalle nostre esperte pastaie…Una vera e propria esperienza culinaria“. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un angolo paradisiaco per gli amanti della pasta fresca

Il ristorante, noto come Osteria da Fortunata, propone piatti biologici e pasta fatta a mano. È un luogo rustico e allo stesso tempo accogliente con menù accessibile a tutti. Si trova in via del Pellegrino 11/12, 00186 (poco distante da Campo de Fiori) ed è aperto fino all’una di notte.

Ha tavoli all’aperto, delizia i clienti con ottimi cocktail e non si accettano prenotazioni. Tante sono le recensioni positive che si possono leggere sul web. “Ottima pasta e personale gentilissimo e divertente! Abbiamo provato una carbonara e una matriciana ed erano entrambe buonissime”, ecco una delle tante. Tuttavia ciò che piace di più in assoluto è vedere le cuoche in vetrina o all’esterno del ristorante che preparano la pasta fresca davanti agli occhi dei passanti.