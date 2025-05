Ristorante 3 stelle Michelin a Roma, ma paghi meno della trattoria dietro casa: con 50€ mangi come una star di Hollywood

Nei pressi del centro di Roma è possibile gustare i piatti della cucina locale in un locale di lusso, ma con prezzi accessibili. Ecco di quale si tratta.

Roma è una città che ha tanto da offrire non solo da un punto di vista artistico-culturale. Infatti tanti sono coloro che ci sono tutti i pannolini per gustare le prelibatezze della cucina locale.

Di solito si ordinano la Gricia, la cacio e pepe, la carbonara e tanto altro ancora. C’è davvero l’imbarazzo della scelta, però una cosa è certa: dappertutto le papille gustative saranno ampiamente soddisfatte.

A tal proposito sul sito romatoday.it è stato menzionato un ristorante che si trova a Tivoli, ovvero la nuova piccola capitale gastronomica. Oltre a essere famosa per le celebri ville Adriana e villa d’Este che fanno parte dell’Unesco, è apprezzata per la cucina locale che punta su prodotti di prima qualità.

Tra i vari ristoranti spicca senza dubbio quello gestito dallo chef Andrea Rinaldi e si trova a due passi da Villa d’Este, ma prima di dare queste informazioni culinarie sarebbe opportuno soffermarsi su questo giovane talento ai fornelli.

Un ristorante da sogno poco distante da Roma

Andrea Rinaldi ha intrapreso gli studi di geometra per poi lavorare presso le cucine del Bernini Hotel di Roma. Durante una delle sue interviste ha confessato che il suo sogno era quello di trasferirsi a Milano, un sogno non realizzato per colpa dell’avvento della pandemia. Tuttavia non ha perso le speranze e così nel 2022 ha deciso di aprire un locale con nuovi tavoli e meno di una trentina di coperti.

Ha sempre avuto accanto a lui la compagna esperta sommelier AIS e addetta alla gestione della sala. La famiglia di lei ha un’azienda agricola, la fornitrice dei prodotti alimentari di qualità. C’è un’accurata selezione delle carni, ma le preferite sono quelle bovine. Andando nello specifico, si tratta di un’osteria e i prezzi non sono per niente eccessivi. I piatti sono deliziosi al punto totale da far leccare i baffi. Ecco dove bisogna recarsi.

“Materie prime e pietanze eccellenti”, recensioni più che positive

Stiamo parlando di Nuh Osteria Contemporanea in Via della Missione 56/58, 00019 Tivoli. C’è un menù fisso che permette di degustare quattro piatti, dall’antipasto al dessert, al prezzo di 60 euro. Tuttavia è possibile scegliere altro e il piatto più richiesto è il cipollotto laccato con salsa ponzu fatta in casa, insalatina di fagioli ed erbe aromatiche. Ci sono anche i moccolotti, una pasta infornata con ragù di vacca, e salsa verde. I piatti costano rispettivamente 14 e 20 euro.

Tante sono le recensioni positive che si possono leggere su tripadvisor.it. “Proposta culinaria innovativa, ma nel solco della tradizione, materie prime e pietanze eccellenti, servizio di alto livello e cantina per soddisfare anche i palati più esigenti”, ecco uno delle tante che rendono perfettamente l’idea.