Ministero, stipendio da 1.650€ e 35 giorni di ferie | Assunzioni immediate con la licenza media

Desideri un contratto di lavoro a tempo indeterminato? Allora cogli subito al volo quest’occasione.

Quando si terminano gli studi presso il liceo o un istituto professionale/tecnico si sceglie di proseguire iscrivendosi all’Università. Altri, invece, vogliono subito catapultarsi nel mondo del lavoro per ottenere la tanto desiderata indipendenza economica.

Di conseguenza si cerca di capire cosa fa al caso proprio e, in base a ciò, si faranno dei colloqui di lavoro o si studierà nuovamente per superare dei concorsi pubblici. L’importante è aggiornarsi quotidianamente con ogni fonte di divulgazione, dai giornali fino al web.

È fondamentale dedicarsi a un qualcosa che piaccia, altrimenti il tutto sarà affrontato con l’amaro in bocca. Per fortuna in Italia ci sono tanti occasioni da cogliere al volo, però si deve essere consapevoli del fatto di dover cambiare qualcosa nella propria vita.

Qualcuno decide di fare le valigie e andare via per recarsi altrove, che si tratti dell’Italia o di un paese estero il desiderio di realizzarsi da un punto di vista professionale è tale da darsi dei pizzichi sulla pancia. In queste ore chi è alla ricerca di un lavoro potrà sicuramente gioire del fatto che i Centri per l’impiego sono alla ricerca di personale qualificato.

Secondo quanto riportato sul sito concorsipubblici.net pare che il Ministero dell’Interno, tenendo conto dell’articolo 3 della legge 68/1999, abbia dato il consenso alla selezione di personale ai Centri per l’impiego con un contratto di lavoro a tempo indeterminato! In tutto saranno coinvolti 77 unità di personale, 44 in un ruolo e 33 in un altro.

Le sedi di lavoro sono le seguenti: Agrigento, Avellino, Alessandro, Bologna, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Genova, Isernia, La Spezia, Lecce e Milano. Se vivi in una di queste zone o hai intenzione di trasferirti in una di quelle menzionate allora dovresti proseguire nella lettura. Se hai intenzione di cambiare vita partendo dal lavoro puoi farlo in questo modo.

Ecco quali sono figure professionali richieste

I Centri per l’impiego sono alla ricerca “di personale dell’Amministrazione civile, con inquadramento nell’area degli operatori, di cui 44 con profilo di ruolo di operatore amministrativo, Famiglia amministrativa della comunicazione, e 33 con profilo di ruolo operatore tecnico, Famiglia tecnico-informatica”, ecco cosa si può leggere nel sito menzionato.

Ad Agrigento è richiesta la figura di un operatore amministrativo presso il Commissariato distaccato della Polizia di Stato di Sciacca e ad Avellino due operatori amministrativi presso la questura. Proseguendo nella lettura, a Bari sono richiesti quattro operatori amministrativi presso gli Uffici territoriali del Governo. Ovviamente c’è altro, quindi dedica qualche minuto del tuo tempo e probabilmente non te ne pentirai.