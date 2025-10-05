Superbonus auto, scegli uno di questi 3 modelli e te lo REGALA il Governo | Firma e non tiri fuori nemmeno un centesimo

Non ci crederai, ma adesso puoi ricevere il regalo un’automobile! Lo Stato ha pensato bene di proporre quest’occasione imperdibile. Ecco tutti i dettagli.

Di solito quando si spengono 18 candeline subito si pensa ad andare a scuola guida per superare sia la prova scritta che quella pratica e poter poi portare a casa la patente. Subito dopo la persona si reca in una concessionaria per acquistare l’auto dei propri sogni, ma qualcuno potrebbe optare per una di seconda mano per scarse disponibilità economiche.

Altri ancora, invece, sono costretti ad aspettare il momento giusto e nel frattempo chiedono in prestito l’auto di un familiare o di un amico. A prescindere da tutto una cosa è certa: l’importante è mettersi al volante e fare pratica tenendo conto del Codice della Strada per tutelare se stessi e chi circola per strada.

Purtroppo, vivendo in un contesto storico dedicato da un punto di vista economico, molti sono costretti a rinunciare all’automobile propria per via del lavoro che scarseggia o per una retribuzione tale da fare dei sacrifici e delle rinunce. Sembra incredibile, ma anche in questo caso il Governo non ha abbandonato i cittadini al loro triste destino.

Sul sito auto.everyeye.it sembra che ci sia la possibilità di avere “in regalo” una di tre auto messe a disposizione sulla piattaforma degli incentivi previsti per quest’anno. Sarà aperta il 15 ottobre, dunque resta aggiornato!

Un valido aiuto per chi non può acquistare un’automobile

In poche parole saranno messi in piattaforma delle offerte pazzesche e il tutto riguarda soprattutto tre auto elettriche a batteria presenti nel mercato a meno di 8.000 euro! Tuttavia si potrà accedere a questa sorta di bonus solo se si ha un Isee al di sotto dei 30.000 euro e se c’è un’auto da rottamare almeno Euro 5.

Una di queste tre è la Dacia Spring, una citycar ottima per l’uso urbano. Ha un’autonomia di 230 km grazie a una batteria da 26,8 kWh utilizzabili. La ricarica è rapida e passa dal 20% al 80% in meno di un’ora. Costa 17.900, ma con lo sconto massimo è di 6.900 euro.

Ecco le altre due auto elettriche a un prezzo stracciato

La seconda auto è la Leapmotor T03 che costa 18.900 euro, ma sarà tua a 5.000 euro. Ha un motore elettrico da 95 CV, velocità massima di 100 km/h e una ricarica veloce in meno di un’ora.

Infine c’è la Dr 1.0 al prezzo di 18.900 euro che può essere tua a 6.900 euro! 61 cavalli e una batteria che permette quasi di 300 km di autonomia. Questo significa che è adatta per coloro che si spostano ogni giorno da un punto all’altro della città.