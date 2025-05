SCATTA IL PERICOLO – Friggitrice ad aria, si accumulano sostanze tossiche invisibili | Ti entrano nei polmoni senza accorgertene

Non tutti sanno che l’utilizzo della friggitrice ad aria potrebbe essere pericoloso nell’ambiente domestico. Ecco cosa non bisogna assolutamente fare.

La friggitrice ad aria da un paio di anni sta letteralmente spopolando, quindi non c’è da stupirsi se nella maggior parte delle case degli italiani è presente. Basta notare che gli influencer dediti all’arte culinaria la utilizzano per realizzare delle buone ricette.

Sul sito money.it è stata riportata la notizia inerente a questo elettrodomestico che ultimamente sta riscuotendo un grande successo anche grazie al mondo dei social. Qualcuno sostiene che sia ottima per la cottura dei cibi in tempi brevissimi mentre altri ritengono opportuno non acquistarla.

In realtà bisogna utilizzarla con cura e attenzione altrimenti si potrebbe andare incontro a delle spiacevoli conseguenze. Essa consuma tra 0,9 kWh e 1,5 kWh per 1 ora di utilizzo e anche in modalità standby seppur di meno. Per questo motivo è consigliabile staccare la spina.

Tuttavia ci sono dei particolari che bisogna prendere in considerazione altrimenti si rischia di andare incontro all inaspettato. Un esempio? Problemi di salute per coloro che si dilettano ai fornelli. Andiamo a scoprire cosa può accadere e come si può evitare.

Friggitrice ad aria, non usarla in questo modo altrimenti sono guai

C’è chi fa ricorso alla carta da forno e non sempre risulta essere una buona idea perché pochi avranno notato un dettaglio. In primis si potrebbe pensare che non si sporca eccessivamente l’elettrodomestico e questo non ne facilita la pulizia, ma gli incidenti domestici sono dietro l’angolo perché c’è il rischio che possa prendere fuoco.

Infatti essendo leggera potrebbe volare per via dell’aria che circola all’interno e può finire nella ventola. Ciò ostacola il passaggio dell’aria e determina il surriscaldamento dell’elettrodomestico. Per evitare che questo avvenga non si deve tagliare a piccoli pezzetti e deve essere assolutamente idonea per la cottura.

Un dettaglio importante che pochi conoscono. La verità ha spiazzato

Anche se la friggitrice ad aria sta sostituendo sempre più gli elettrodomestici tradizionali, ci sono dei problemi da non sottovalutare come la possibile formazione di sostanze chimiche nocive (principalmente aldeidi e idrocarburi aromatici policiclici).

Da non dimenticare l’acrilammide che si forma durante la cottura di alimenti ricchi di amido a temperatura elevata. In tal caso è consigliabile ridurre i gradi della temperatura e non prolungare i tempi di cottura. Così facendo si tutela non solo la salute di chi prepara i pasti, ma anche quella di coloro che si siedono a tavola.