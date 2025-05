SEMBRA UN’ISOLA GRECA – Ma è un lago a 2 ore da Roma: spiagge, borghi e silenzio assoluto | E costa pochissimo

Non prendere l’aereo per andare in Grecia perché nel Lazio troverai un’isola altrettanto incantevole. Non è molto distante dalla capitale italiana. Andiamo a scoprire qual è.

L’estate è alle porte, dunque molte persone stanno già organizzando le meritate vacanze. Molte stanno optando per una delle splendide località della Grecia, una delle mete turistiche più apprezzate in assoluto.

Atene, Santorini, Creta, Rodi, Mykonos, Corfù, Skiathos, Zante tanti altri posti sono frequentati soprattutto a luglio e agosto. Tutto dipende dal fatto che offrono delle bellezze paesaggistiche naturali prive di paragoni.

Infatti la Grecia deve la sua fama alle spiagge bagnate da acque limpide e cristalline. Eppure non ci crederai, ma in Italia ci sono luoghi che la ricordano alla perfezione.

Nel Lazio, per esempio, c’è un lago che da sempre affascina per la sua magia…e non solo! Ci sono due isole che meritano di essere visitate.

Un lago dalle acque cristalline nel Lazio

Il lago di Bolsena è posto nell’alto Lazio, nella parte settentrionale della provincia di Viterbo. Esso si è formato quando l’apparato vulcanico Vulsino subì uno sprofondamento creando una zona a forma circolare ricoperta man mano dalle acque del futuro lago. È un ambiente immerso totalmente nella natura ed è completamente balneabile. I paesi che si affacciano sul lago sono Montefiascone, Marta, Gradoli, Grotte di Castro, Bolsena e Latera.

Inoltre è caratterizzato anche dalla presenza di due isole che non hanno nulla da invidiare a quelle della Grecia. Poco distanti da Roma, sicuramente rappresentano la meta ideale di coloro che vogliono allontanarsi dalla routine giornaliera. Pace e serenità avvolgono nel loro manto questi splendidi posti. Proprio per questo dovresti organizzare le prossime vacanze lì.

Due bellissime isole nel lago immerse nella natura

Stiamo parlando di Bisentina e Martana. Entrambe sono state abitate fin dai tempi del Neolitico, probabilmente ciò è dipeso dalla buona posizione strategica. L’isola Bisentina ha vari monumenti come la Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo del Vignola. Ci sono anche il Convento Francescano e il Tempio di Santa Caterina. Appartiene al territorio comunale di Capodimonte e in passato fu visitata da molti papi durante il periodo estivo.

L’isola Martana si trova proprio in mezzo al lago di Bolsena e ha una forma che ricorda una mezzaluna. In realtà è la parte che emerge di un cratere vulcanico che nel corso degli anni è stato totalmente ricoperto d’acqua. Qui è possibile ammirare le bellezze del convento di Santo Stefano, il cui nome comparve in un documento ufficiale dell’852 d.C. all’interno di una bolla papale. Attualmente con un battello è possibile approdare solo se si ha il permesso degli attuali proprietari.