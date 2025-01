Ricette post Capodanno, con gli avanzi delle feste prepari il piatto LIGHT e gustoso | Il menù di domenica è servito

Se hai del cibo che avanza puoi realizzare un piatto gustoso. Non getterai nulla nella spazzatura e ti leccherai i baffi. Ecco l’ingrediente segreto.

Le feste ormai sono giunte al termine e chi si è messo davanti ai fornelli ha avuto la possibilità di dare libertà alla propria immaginazione. Infatti sono stati preparati dei piatti davvero gustosi a base di salmone.

Il salmone è l’alimento principe delle feste natalizie e di Capodanno perché può essere gustato su una fetta di pane, come primo e secondo piatto. Per esempio le girelle di pane con salmone e rucola piacciono sempre sia a grandi che piccini. Da non dimenticare la tartare di salmone arricchito con frutta fresca insaporito con limone o erbe aromatiche.

Per quanto riguarda i primi piatti ci sono tante ricette come le fettuccine con salmone e mascarpone, paccheri con salmone e zucchine, cannelloni al salmone. La lista è immensa.

Ci sono anche ricette con lasagne e quella più nota è a base di asparagi e salmone. Eppure c’è un altro ingrediente che piace a molti e potrebbe essere utilizzato per realizzare una lasagna con i fiocchi con il salmone.

Una lasagna strepitosa con salmone e…non solo!

Secondo quanto riportato sul sito ispacnr.it sembra che sia possibile consultare una ricetta per evitare di gettare nella spazzatura gli avanzi della tavola di Capodanno. Esiste una variante della tradizionale lasagna italiana che potrebbe fare al caso tuo se avanza un determinato prodotto alimentare.

In questo caso si sta parlando di un formaggio erborinato, prodotto in Italia dal latte intero di vacca. È un formaggio DOP originario della provincia di Milano e prende il nome dalla città che lo ha realizzato. Dopo il Grana Padano è il quinto formaggio italiano più esportato al mondo. Altro non è che il gorgonzola. Andiamo a scoprire quali sono gli altri ingredienti.

Ecco quali sono gli altri ingredienti e la preparazione

500 g di sfoglia per lasagne, 150 g di salmone affumicato, 200 g di gorgonzola dolce, 1 l di besciamella e Parmigiano reggiano. Si tratta di ingredienti che si trovano tranquillamente nelle proprie case, dunque non occorre recarsi al supermercato per preparare questo piatto.

La preparazione è molto semplice: prima di tutto si deve preparare la besciamella e quando sarà pronta occorrerà aggiungere metà del gorgonzola e mescolare. Poi si deve portare ad ebollizione l’acqua e poi aggiungere la sfoglia senza sale perché sia il salmone che il gorgonzola daranno il giusto sapore. Si prende una teglia e si versa sul fondo della besciamella, coprire con uno strato di sfoglia, aggiungere altra besciamella con dei pezzetti di gorgonzola e salmone. Devono essere cotte in un forno statico preriscaldato a 180° per 25 minuti.