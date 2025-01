Colazione, dopo le grandi abbuffate ecco come tornare in forma | Con questo trucco, perdi peso e mangi a sbafo

Le feste sono finite ma il loro ricordo riverbera sui nostri stomaci. Ecco come fare per tornare in forma in breve tempo.

Le feste natalizie sono un’esplosione di cene, dolci e panettoni, ed è facile sentirsi sopraffatti dall’idea di aver messo su chili solo guardando un piatto di tortellini in brodo. Ma la realtà è ben diversa. Non si ingrassa da un giorno all’altro, nemmeno con il pranzo della vigilia seguito da quello di Natale, santo Stefano e capodanno.

Per accumulare peso corporeo in modo significativo, bisognerebbe mantenere un surplus calorico costante per settimane. Insomma, non basta qualche fetta di pandoro con crema al mascarpone a farci trasformare in Babbo Natale in versione XXL. Inoltre, il nostro corpo ha meccanismi di regolazione.

Se in un giorno consumiamo più calorie del solito, spesso le bilancia naturalmente nei giorni successivi. Certo, non è un invito a divorare l’intero buffet, ma un messaggio di calma: una cena abbondante non fa miracoli né disastri. Ciò che conta è la media delle calorie ingerite e consumate sul lungo periodo, non una maratona alimentare di qualche giorno. Quindi, godiamoci i momenti conviviali senza sensi di colpa.

Sfatiamo i miti

C’è chi, dopo le feste, si lancia in diete fai-da-te degne di un esperimento scientifico. Si sente spesso dire che per dimagrire bisogna mangiare pochissimo, magari saltando pasti o affidandosi a miracolose pillole bruciagrassi. Ma niente di tutto questo è vero.

Ridurre drasticamente l’apporto calorico non solo è poco efficace a lungo termine, ma manda il corpo in modalità “risparmio energetico”, rallentando il metabolismo. Anche le pillole dimagranti, spesso vendute come la soluzione magica, sono in realtà un’illusione: oltre a essere poco utili, possono essere pericolose per la salute. Il vero segreto per dimagrire? Un’alimentazione bilanciata e uno stile di vita attivo.

La soluzione definitiva per dimagrire

L’errore più comune è saltare la colazione pensando di compensare l’abbuffata. Ma gli esperti mettono in guardia: la colazione è il pasto più importante della giornata e saltarla potrebbe rendere più difficile perdere peso. Secondo uno studio spagnolo pubblicato sul Journal of Nutrition, Health and Aging, chi consuma una colazione equilibrata tende ad avere un indice di massa corporea più basso e una minore circonferenza vita rispetto a chi la salta. La ricerca ha monitorato 383 persone obese o in sovrappeso tra i 55 e i 75 anni che seguivano una dieta mediterranea.

Gli studiosi, come diffuso da Fanpage.it, hanno rilevato che coloro che assumevano tra il 20 e il 30% del loro apporto calorico giornaliero a colazione, ossia circa 500-750 calorie per gli uomini e 400-600 per le donne, avevano parametri migliori, sia in termini di peso che di salute cardiovascolare. Saltare la colazione, al contrario, può portare a picchi di fame incontrollata durante la giornata, spingendo a scelte alimentari poco sane. Quindi, per tornare in forma, meglio iniziare la giornata con una colazione completa e bilanciata: proteine, carboidrati complessi e grassi buoni.