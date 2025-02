Pranzo FLASH, queste le 6 ricette che ti salvano in soli 5 minuti | Prepari, mangi e digerisci: solo così eviti lo sgarro

Il carnevale si avvicina e con esso una nuova tranche di abbuffate. Scopri come fare per rimanere in forma.

Il Carnevale non è solo sfilate in maschera e coriandoli sparsi ovunque, ma anche e soprattutto un tripudio di dolci e piatti ricchi che sembrano gridare addio alla dieta. In fondo, per molti, festa = cibo e cibo = fritto, zuccherato, ipercalorico.

Dalle chiacchiere agli struffoli, passando per frittelle e castagnole, il Carnevale diventa la scusa perfetta per abbandonarsi ai piaceri del palato senza rimorsi. E guai a chi prova a dire che bisogna stare attenti che arrivano quelli che ti sottolineano si tratti di uno sgarro una volta l’anno.

Certo, è giusto godersi la festa, ma il problema nasce quando questa logica si applica a tutte le occasioni: Natale, Pasqua, Ferragosto, i giorni della settimana. Alla fine dell’anno il risultato è inevitabile. E così ci troviamo a inseguire soluzioni last minute per rimediare agli eccessi, con il solito ciclo di restrizioni e abbuffate.

Miti alimentari da sfatare

Quando si parla di alimentazione sana, ci sono alcune credenze difficili da sradicare. Prendiamo ad esempio il pesce: tutti dicono che faccia bene, e innegabilmente è un’ottima fonte di proteine e grassi buoni. Ma ciò non significa che sia sempre leggero. Il salmone, ad esempio, è ricchissimo di omega3 ma è anche molto calorico.

E poi c’è il sushi, considerato da molti un pasto light, quando in realtà tra riso, salse e fritture, può facilmente trasformarsi in una bomba calorica. Quindi, se pensavi di stare a dieta ordinando una barca di sushi con tempura, meglio ripensarci. Il segreto è fare scelte consapevoli, senza demonizzare o esaltare troppo certi alimenti.

Le 6 ricette

Da Ricettasprint.it arrivano le idee ricetta che svolteranno la tua vita. Se vuoi festeggiare senza sensi di colpa e senza dover ricorrere a diete drastiche dopo ogni festa, ecco sei ricette leggere ma sazianti che ti aiuteranno ad arrivare sazio durante i pasti. La prima è la padellata di verdure light: perfetta per riempire il piatto con colori e sapori, senza appesantire. Bastano peperoni, melanzane, zucchine e pomodori per creare un contorno gustoso che sazia e appaga. Ma non è tutto.

La seconda è l’insalata di pollo con verdure e frutta secca: un’alternativa alle solite insalate tristi. Petto di pollo, peperoni, pomodori, radicchio, feta, zucchine e cipolle si combinano in un piatto saporito ed equilibrato. In seguito, pollo in padella con i peperoni: un classico leggero ma gustoso, perfetto per chi ama i sapori intensi senza rinunciare alla leggerezza. Le ultime solo le più buone. Il pesce alla puttanesca, niente frittura, solo una padella e pomodori, olive, capperi e acciughe. Infine i medaglioni di pesce impanati al forno e il merluzzo gratinato al forno con patate: croccante e dorato, sembra fritto ma non lo è.