Patate, se ti sono avanzate in casa non buttarle | Con la ricetta di Patty prepari il dolce dell’anno, ai miei figli piace tanto

Se ami le torte salate, questa ricetta può fare assolutamente assolutamente al caso tuo. Non te ne pentirai, dal momento che farai bella figura a tavola.

Quando c’è una ricorrenza è consuetudine preparare una torta oppure ordinarne una presso una pasticceria di fiducia. Sicuramente è un bel momento da condividere con gli affetti più cari, ragion per cui sarà premura del festeggiato deliziare le papille gustative degli invitati.

Ci sono tantissime torte che si possono proporre, ma la scelta dipenderà sempre da un gusto personale. Infatti si distinguono due gruppi di persone: quello che predilige principalmente le torte dolci e l’altro che è orientato su quelle salate.

Per quanto riguarda la seconda categoria sul sito ricettasprint.it c’è una ricetta davvero buona a base di patate. Si tratta di una torta salata che sarà ben gradita non solo da grandi, ma anche da piccini.

La cosa incredibile è che può essere realizzata davvero in pochissimo tempo con semplici ingredienti. Andiamo a scoprire quali e, ovviamente, qual è la procedura.

Ecco una torta buonissima fatta con patate

È ben risaputo che le patate aiutano il funzionamento dell’intestino proteggendolo dal cancro. Inoltre controllano l’assorbimento di colesterolo e zuccheri. Grazie alla presenza delle vitamine del gruppo B il metabolismo non può che funzionare bene. Secondo gli esperti possono essere mangiate due volte a settimana.

Dato che sono considerate come una fonte di carboidrati, sarebbe opportuno non consumarle come contorno al posto delle verdure. In questo caso le patate possono essere l’ingrediente fondamentale di una torta salata che riscuote sempre un grande successo.

Ingredienti e procedimento

Se si vuole preparare una torta salata con patate per 4 persone bisogna prendere in considerazione questi ingredienti con le seguenti quantità: 6 uova, 100 g di farina, 100 g di parmigiano, 100 g di pangrattato, sei patate grandi, una cipolla e 200 g di prosciutto. Le patate possono essere anche 8, purché di piccole dimensioni.

Le patate devono essere sbucciate e lavate con cura. Dopo si devono friggere in olio per poi metterle in un piatto con sopra dei fogli di carta assorbente. In questo modo l’olio in eccesso sarà assorbito. Poi in una ciotola si devono mettere le uova da montare con la farina, il pangrattato e il parmigiano. Si devono aggiungere le patate all’impasto ottenuto con la cipolla e il prosciutto tagliati sopra. In forno si deve cuocere a 180° per 20 minuti. Dopo occorre far raffreddare la torta e solo così sarà servita a tavola.