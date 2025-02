Eurospin, hai messo per sbaglio questa PASTA nel carrello | A produrla non è un marchio ignoto, anzi: è il TOP

Il tuo errore ti varrà qualcosa di prezioso. Finalmente un po’ di chiarezza sulla pasta giusta da comprare.

Diciamolo chiaramente: noi italiani senza pasta non possiamo stare. È molto più di un semplice alimento, è un pezzo di storia, una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. La pasta è il comfort food per eccellenza, capace di riunire famiglie e amici intorno a un tavolo, rendendo speciale anche il pasto più semplice.

Ogni regione ha le sue varianti e i suoi segreti: dalle orecchiette pugliesi alle trofie liguri, passando per le fettuccine romane e i tortellini emiliani. Il vantaggio è che, nonostante l’inflazione, fare un piatto di pasta è sempre la scelta economica migliore, non c’è che dire.

Ma la pasta non è solo un piacere da mangiare, è anche un’arte da creare. In molte case italiane, soprattutto nei giorni di festa, si tira fuori la spianatoia e si impasta a mano, proprio come facevano le nonne. C’è qualcosa di magico nel trasformare farina e acqua in un piatto che sa di casa.

Come fare la pasta in casa

Preparare la pasta fresca non è poi così complicato, basta un po’ di pratica. La ricetta classica prevede l’uso di farina e uova per le paste all’uovo, oppure di farina e acqua per le varianti senza. Si impasta fino a ottenere un composto liscio ed elastico, lo si lascia riposare e poi si procede a stenderlo e a tagliarlo nel formato desiderato.

Per chi ama sperimentare, ci sono anche le varianti colorate: con il nero di seppia per un tocco gourmet, con gli spinaci per un verde brillante o con la barbabietola per un rosa sorprendente. E se si possiede una macchina per la pasta, tutto diventa ancora più facile e veloce.

Che pasta metti nel carello?

Lo ha diffuso Ispanews.it. Per quanto fare la pasta in casa sia un’esperienza gratificante, la realtà è che spesso il tempo scarseggia. Ed è qui che entrano in gioco i supermercati, con un’ampia offerta di pasta di alta qualità a prezzi accessibili. Un esempio è Eurospin, che offre diverse linee di pasta prodotte da pastifici italiani di grande esperienza.

Ad esempio, la linea Tre Mulini Bronzo è prodotta da De Matteis Agroalimentare S.p.A., un pastificio campano noto anche per la sua Pasta Armando. La linea Amo Essere Eccellente viene invece realizzata dal Pastificio Liguori di Gragnano, una delle zone più celebri per la produzione del settore. Infine, per chi ama il biologico, la linea Amo Essere Bio è prodotta da Valdigrano di Flavio Pagani S.r.l., un’azienda con sede a Rovato, in provincia di Brescia. Tutte queste marche sono vendute da Eurospin. Complimenti, ogni giorno fai un affare!