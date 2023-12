Parassiti nei panettoni: disgustosa notizia rovina il Natale a tanti | Sequestrati a tonnellate

Parassiti nei panettoni, la notizia è assolutamente disgustosa. Tanto più che avviene a un soffio dal Natale. Maxi sequestri.

Questa proprio non ci voleva. Non ora poi che non stiamo contando i giorni ma quasi le ore e i minuti al Natale. Del resto, si sa, è la festa più amata di sempre anche se non mancano i classici bastian contrario. Natale è sinonimo di condivisione, ma parliamo di quella vera e autentica, non di quella meramente virtuale.

E che cosa c’è di meglio di farlo con i propri cari assaggiano pietanze succulente e chiacchierando amabilmente? Se poi a fine pasto possiamo gustarci una fetta di panettone, comodamente seduti sul divano mentre seguiamo un bel film natalizio o una serie televisiva è davvero il top. Non per nulla è lui il re indiscusso dei dolci natalizi.

Difatti ne esistono di vari tipi, da quello classico, che tuttavia vince sempre su tutto e tutti, a quello senza canditi, fino a quello farcito con mille farce super golose. Fatto sta che ora c’è un serio allarme che lo riguarda molto ma molto vicino. Parliamo, udite udite, di parassiti presenti in esso.

Parassiti nei panettoni, la schifosa notizia a un passo dal Natale

Purtroppo non parliamo di un caso isolato ma di tanti che si stanno espandendo, come si suol dire, a macchia d’olio. Ovviamente tutto ciò è molto preoccupante dal momento che tutti abbiamo in casa più di un panettone e che ne abbiamo già mangiato diverse fette. Tanto più che li abbiamo pure regalati a iosa a parenti, amici, conoscenti, colleghi e vicini di casa.

Abbiamo cercato di puntare sulla qualità e abbiamo speso anche dei bei soldini per compiere tali acquisti e ora, a un soffio dal Natale, ecco che arriva la catastrofe. Pensate che da Nord a Sud i Nas ne stanno ritirando dal mercato tonnellate su tonnellate. E, dulcis in fundo, ovviamente si fa davvero per dire, l’allarme riguarda pure tantissimi panettoni e altri dolci natalizi.

Maxi sequestri in tutta Italia

Insomma, la situazione è decisamente molto ma molto preoccupante. Ovviamente chi ha causato il danno è stato multato e moltissime attività sono state chiuse. Tra l’altro possiamo parlare di una mega truffa in tutti i sensi. In primis perché sono stati per l’appunto trovati parassiti nelle creme dei panettoni e in secundis perché erano fatti passare come artigianali quando non lo erano affatto.

E ora ecco pure un’altra doccia fredda, pardon, gelata: i controlli non sono ancora finiti. Pertanto le tonnellate da sequestrare di panettoni e dolciumi, oltre che di materie prime con i quali sono stati realizzati, che ad oggi erano 39, potrebbero pure aumentare e a dismisura. E ora in molti temono pure un clamoroso crollo del settore vista la terribile situazione.