Freezer, se scongeli questo alimento lo devi mangiare subito: se non lo fai ti intossichi | Rischio batteriologico elevato

Freezer, se scongeli questo alimento in particolare, se non vuoi intossicarti, lo devi mangiare subito. Occhio vivo!

Indubbiamente in ogni casa, e soprattutto cucina, che si rispetti non può e non deve mai e poi mai mancare un capace e valido frigo con tanto di annesso congelatore. Difatti sono essenziali per conservare il nostro cibo. Fatto sta che da quando li installiamo devono per forza di cose rimanere costantemente accesi.

Ed è per questo motivo che incidono, e nemmeno poco per la verità, sui costi della bolletta dell’energia elettrica. In ogni caso da tempo sono disponibili anche quelli a risparmio energetico che, sebbene più costosi di quelli più vecchi, fanno risparmiare poi a lungo termine. Detto ciò dobbiamo sempre ricordarci che sia il frigo anche per la sua parte dedicata al congelatore deve essere trattato con i guanti.

E questo è fondamentale mettercelo bene in testa non solo per la maggiore longevità ed efficienza dell’elettrodomestico ma anche per la nostra salute che è il dono più prezioso che abbiamo. Non per nulla, come già ricordato poco fa, nel frigo e nel freezer ci poniamo il cibo acquistato che poi cuciniamo e mangiamo e che quindi entra poi a far parte del nostro organismo.

Freezer, se scongeli questo alimento lo devi mangiare subito

Ergo se il luogo che lo conserva è sporco, disordinato e un vero e proprio ricettacolo di batteri, non è decisamente il massimo. Pertanto è bene occuparsi sempre della manutenzione, così come della pulizia e dell’igienizzazione. Oltre a ciò dobbiamo imparare a conservare bene i vari alimenti e a non inserirli mai se in cattivo stato o in confezioni sporche e unte.

Vietatissimo poi se sono ancora caldi. Tuttavia c’è anche un’altra questione che è opportuno mettere, metaforicamente parlando, su un piatto d’argento ed è pure fondamentale. In poche parole parliamo di quella del congelamento degli alimenti. Uno in particolare, dopo che è stato scongelato deve essere necessariamente mangiato subito. Fuori il nome!

Attenzione a questo cibo e non solo

In realtà una volta che lo abbiamo scongelato uno, rigorosamente mettendolo in frigo e mai e poi mai facendolo scongelare a temperature ambiente, non possiamo più congelarlo. Qualora lo facessimo faremmo in men che non si dica incetta di batteri che si annullano quando lo congeliamo.

Oltre a ciò non possiamo mai e poi mai congelarne uno già scaduto o che comunque è messo male e sarebbe da gettare nel cestino. Ricordiamoci poi che la carne è parecchio delicata e che solitamente può rimanere congelata sui 3- 4 mesi come il pesce. Solo il pollo può resistere fino a 9 mesi.