Vacanze low cost, 5 destinazioni che ti faranno sentire come un re: soggiorno lussuoso con una manciata di euro

In vista dell’imminente arrivo delle vacanze estive, siamo qui a suggerirvi 5 mete low cost che vi faranno vivere un’esperienza lussuosa, ad un prezzo veramente conveniente. Vi sentirete i reali della situazione.

Anche se non sembra, visto il meteo, siamo già a metà maggio e come ogni anno di questi periodi, le persone iniziano a cercare idee su dove poter andare in vacanza questa estate. Non c’è niente di più rilassante infatti, di andare via per qualche settimana (quando è possibile), staccando dal tram tram del lavoro di tutti i giorni.

Ovvio però che questo momento deve essere di svago e non di “salasso”, in quanto si sa, alcune mete possono essere veramente dispendiose. Per questo oggi vogliamo suggerirvi 5 mete low cost, così ripartite, 1 italiana, 2 europee e 2 dall’altra parte del mondo. Molte volte si pensa che per poter risparmiare bisogna necessariamente restare in Patria, ma non è così, anzi per certi aspetti, soprattutto in alcuni periodo dell’anno, questa teoria non potrebbe essere più infondata.

Sicuramente i trucchetti da tenere a mente per risparmiare sono quello di prenotare con largo anticipo, quando il lavoro ve lo concede o essere di mentalità aperta, abbracciando i vari last minute che si trovano in rete o in agenzia di viaggio. Inoltre se fattibile con il vostro piano aziendale, cercate di non partire nelle settimane di alta stagione, prediligete mesi quali luglio e settembre, noterete la differenza.

Infine, se ve la cavate con il computer, smanettate tra un sito e l’altro (di quelli affidabili ovviamente) e cercate di acquistare per esempio il volo o di prenotare l’albergo da soli, senza andare in agenzia. Insomma di metodi per cercare di risparmiare il più possibile ce ne sono, ma sicuramente la meta scelta contribuirà molto a questo obiettivo.

5 destinazioni low cost

Come anticipato, iniziamo col suggerirvi una meta italiana, qualora non aveste voglia di allontanarvi troppo “da casa”, durante queste vacanze estive. Premettiamo dicendo che l’Italia, nel corso della vostra vita dovreste visitarla tutta, da nord a sud, in quanto i luoghi meravigliosi che offre la nostra terra, sono tutti da scoprire e gustare. In questo caso, proprio perché le varie Regioni sono tanto gettonate, dovrete recarvi in periodi considerati di bassa stagione, per risparmiare notevolmente.

Ad ogni modo, la meta italiana che ci suggeriscono da bilanciofamiliarepersonale.it, è la Basilicata, la quale mantiene prezzi abbastanza abbordabili per i vacanzieri che la scelgono come meta di ristoro. Tra i luoghi più gettonati, sicuramente c’è Maratea, in quanto è l’ideale per andare in vacanza con i bambini, grazie alle sue acque basse, per non parlare della convenienza degli hotel e dei loro ristoranti.

Usciamo dall’Italia

Come promesso, siamo qui oggi a parlarvi di 5 destinazioni low cost, che vi faranno sentire come un re e una regina quest’estate. Soggiorni lussuosi a prezzi extra vantaggiosi. Oltre alla meta italiana, già descritta nel precedente paragrafo, per quanto riguarda le due destinazioni europee, sempre dal sito sopra citato, ci consigliano, Praga in Repubblica Ceca e Lanzarote alle Isole Canarie. Nel primo caso, vi basterà acquistare in anticipo la Praga card, per poter visitare tutte le maggiori attrattive del luogo “all inclusive”, risparmiando veramente tanto e inoltre se opterete per lo street food, non sarete costretti a recarvi al ristorante. Per quanto riguarda Lanzarote invece, in pochi lo sanno, ma questa destinazione è la più economica delle Canarie, la quale vi restituirà un’esperienza veramente piacevole e rilassante.

Per quanto riguarda invece le due mete dall’altra parte del mondo, potrete optare tra le tante, per il Vietnam, dove i prezzi sono veramente bassissimi per qualunque cosa sceglierete, che sia dormire in ostello, in albergo e così via. Anche l’Indonesia è diventata una meta molto ambita, sicuramente Bali è la più cara del luogo, ma rispetto ad altri Stati, i prezzi saranno sempre più bassi rispetto a quello che potreste trovare altrove, motivo per cui almeno una volta nella vostra vita dovrete sicuramente visitarla. Lo dicevano anche Elodie e Michele Bravi: “per volare in autostrada e in radio musica cubana, buttiamo in mare i cellulari, tu vedi nero io vedo Bali…”. Detto questo, avete scelto dove andare questa estate?