Amici, Holden non è l’unico figlio d’arte in questa edizione: il padre di questo cantante lo conoscevano già tutti

Amici, oltre al bravo Holden ci sta un altro figlio d’arte. Fuori il nome!

Ci siamo, a stretto, pardon, strettissimo giro, sarà nominato il vincitore assoluto di questa seguitissima edizione del padre di tutti i talent. Anche quest’anno la divina Maria De Filippi ha fatto centro. Tra i tantissimi talenti presenti per quanto concerne la musica vi è indubbiamente il cantautore Holden.

Il ragazzo possiede indubbiamente un carattere molto particolare. Durante i primi mesi ha fatto anche infuriare il suo coach Rudi Zerbi per la sua mancanza di ordine all’interno della casetta ove gli allievi vivono. Su ciò gli insegnanti, come la stessa conduttrice, non transigono. E così la lavata di capo gli è arrivata bella tosta.

Ed è per punizione che era uscito dai giochi per un certo periodo. Fatto sta che lui ha talento da vendere. E di questi si sono accorti in men che non si dica i tanti telespettatori del programma. Insomma, il giovane ora come ora possiede il classico zoccolo duro che lo segue in TV e scarica la sua musica da Spotify dove lui va fortissimo.

Amici, Holden non è l’unico figlio d’arte a sto giro

In ogni caso potremmo dire che per lui buon sangue non mente. Difatti Holden è figlio d’arte. Suo padre è il musicista, nonché marito della mitica Laura Pausini, Paolo Carta. All’anagrafe il cantautore, classe 2000, è infatti registrato come Joseph Carta.La madre? La bellissima Elisabetta Galli.

La donna tra l’altro tempo fa aveva rilasciato un’intervista a dir poco al vetriolo al settimanale DiPiù parlando del suo ex. Tornando a bomba su Holden, lui non è l’unico figlio d’arte non solo in linea generale di Amici ma proprio di questa edizione che, pian piano, si sta per svolgere al termine. Difatti anche un altro cantante, che tuttavia ora è uscito dalla scuola, lo è. Siete pronti a scoprire il suo nome?

Ayle e il suo celebre papà

Parliamo di Ayle che possiede indubbiamente un modo di cantare e di interpretare i brani tutto suo. Il ragazzo come padre ha Luca Faggella che è un famoso e acclamato musicista e cantante livornese. L’uomo ha fatto parte, nel corso del tempo, di diversi gruppi musicali per poi decidere di camminare da solo.

Ha lavorato a numerosi spettacoli, anche di stampo teatrale, e con uno di essi, stiamo parlando di Tredici Canti, ha conquistato sia il grande pubblico che la critica. Non per nulla con l’album tratto da esso si è meritato il Premio Tenco come autore. Insomma, Elia, questo è il vero nome dell’ex concorrente di Amici, ha decisamente la musica nel sangue. E chissà che non scatti un bel duetto con il suo celebre papà.