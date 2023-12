Tiramisù perfetto: il trucco di Iginio Massari | Ti basta mettere questo ingrediente nel mascarpone

Per un tiramisù indimenticabile, segui il rivoluzionario consiglio del pasticcere Iginio Massari: il risultato ti strabilierà.

Il tiramisù rappresenta una delle eccellenze gastronomiche del Belpaese: questo dolce è ormai noto in tutto il mondo, ma le sue origini sono puramente italiane, nella fattispecie venete e friulane.

Questo dessert al cucchiaio ha una storia piuttosto recente, e si è insediato nei libri di ricette solamente negli anni’60. Di semplice preparazione ma di sicuro effetto, il tiramisù prevede l’impiego di savoiardi imbevuti nel caffè e stratificati con della crema a base di mascarpone, uova e zucchero, in alcuni casi aromatizzata al liquore.

Non necessita di cottura al forno, né di particolari velleità culinarie: chiunque è in grado di prepararne una teglia da offrire ad amici e parenti, e di deliziare a colpo sicuro i loro palati.

Secondo Iginio Massari, però, con una piccola accortezza è possibile rendere il tuo tiramisù una vera esperienza sensoriale. Il pasticcere bresciano ha brevettato la sua formula per un dolce perfetto, e la modifica richiede semplicemente la preparazione di una seconda crema da aggiungere a quella canonica: provare per credere!

Tiramisù: la dritta di Iginio Massari

Il pasticcere pluripremiato ha rivisitato la ricetta classica del tiramisù: la sua versione prevede infatti che la farcitura sia frutto di una combinazione tra crema pasticcera e quella impiegata nella ricetta originaria, creando un mix assolutamente avvolgente e delizioso.

Per preparare la crema pasticcera occorreranno 3 tuorli di uova medie, 40 grammi di zucchero, 1 baccello di vaniglia, 10 grammi di amido di mais, 100 grammi di latte intero e la scorza di un limone grattugiato. La crema al mascarpone necessita invece di 150 grammi di mascarpone, 150 grammi di panna fresca e 3 grammi di gelatina (da sciogliere in 15 grammi di acqua bollente).

La preparazione delle due creme per il tiramisù

Per quanto riguarda la crema pasticcera, scalda il latte dentro a un pentolino, e unisci limone e vaniglia. Lascialo a fuoco basso, e nel frattempo monta i tuorli d’uovo con lo zucchero e l’amido. Quando il latte raggiungerà il bollore, aggiungi le uova a filo, mescola con delicatezza e poi trasferisci il composto su un terrina precedentemente raffreddata.

La crema al mascarpone va invece preparata così: lavora il mascarpone con lo zucchero finché non ottieni una crema liscia e omogenea, quindi aggiungi la panna e monta il composto sino a raggiungere la consistenza desiderata. Metti in ammollo i fogli di gelatina nell’acqua calda e incorporali poi con tocco gentile. A questo punto, le due creme sono pronte: non ti resta che combinarle, e procedere con la stratificazione del tuo tiramisù griffato Iginio Massari!