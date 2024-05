ZTL Roma | Ufficiale: 51 varchi attivi, ecco chi si deve fermare

L’introduzione di nuovi varchi per la ZTL (Zona a Traffico Limitato) a Roma ha suscitato reazioni contrastanti tra i residenti. Mentre le autorità sottolineano l’importanza del provvedimento per migliorare la qualità dell’aria e ridurre il traffico, molti cittadini esprimono il loro disappunto sui social media. Le immagini delle nuove installazioni sono state ampiamente condivise, e una petizione contro l’espansione della ZTL è stata rapidamente lanciata.

Tanti cittadini contro la nuova Ztl

La protesta non si è fermata qui. Un gruppo su Facebook è stato creato per coordinare le manifestazioni e discutere le azioni legali da intraprendere. Sono già previsti diversi ricorsi al Tar per chiedere la sospensione della misura. “La nostra comunità è preoccupata per queste restrizioni e stiamo cercando di far sentire la nostra voce,” ha dichiarato un portavoce del gruppo.

I nuovi punti di videosorveglianza sono stati installati in posizioni strategiche per monitorare l’accesso alle zone più sensibili della città. Tra le principali aree controllate troviamo Via Aurelia, Via Madonna del Riposo, Via Giuseppe Tornielli, Via Cristoforo Colombo e molte altre lungo il perimetro della Capitale. In totale, entro la fine dell’anno saranno attivi 51 varchi, garantendo una copertura capillare del territorio romano.

Lo stop dal 1 novembre 2024

A partire dal 1° novembre 2024, oltre ai veicoli Diesel Euro 4, anche quelli a Benzina Euro 3 saranno soggetti alle nuove restrizioni. La decisione di estendere il divieto a questi veicoli è stata presa per ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti e migliorare la vivibilità urbana.

Mentre l’amministrazione comunale difende la misura come necessaria per tutelare l’ambiente e la salute pubblica, il malcontento tra i cittadini continua a crescere. La battaglia legale e le proteste sul campo promettono di animare il dibattito pubblico nei prossimi mesi, con il futuro della mobilità romana in bilico tra esigenze ambientali e diritti dei residenti.

Elenco completo dei punti di controllo

Via Aurelia, angolo Circonvallazione Aurelia

Via Madonna del Riposo, angolo Piazza di Villa Carpegna

Via Giuseppe Tornielli, angolo Via Isacco Newton

Vicolo di Papa Leone, angolo Via Alberese

Via Cristoforo Colombo, angolo laterali Via Laurentina

Via Luigi Perna, angolo Via Laurentina

Piazzale Roberto Ardigò, angolo Via Laurentina

Viale del Tintoretto, angolo Via Laurentina

Via del Serafico, angolo Via Laurentina

Via Vitellia, angolo Piazzetta del Bel Respiro

Via Ardeatina, angolo Via di Tor Carbone

Via di Tor Carbone, angolo Via Ardeatina

Via Torricola, angolo Via Ardeatina

Via Collatina, angolo Via Palmiro Togliatti

Via Furio Cicogna, angolo Via Tiburtina

Via Tiburtina, angolo Via di Rebibbia

Via Nomentana, angolo Viale Kant

Via Ettore Romagnoli, (dal civico n. 89)

Viale Adriatico, angolo Via Col di Rezia

Via Lampedusa, angolo Viale Jonio

Via del Casale Rotondo, angolo Via Appia Nuova

Via Appia Nuova, angolo Via Pizzo di Calabria

Circonvallazione Tuscolana, angolo Piazza di Cinecittà

Via Tuscolana, angolo Via Palmiro Togliatti

Via Statilio Ottato, angolo Viale Palmiro Togliatti

Via Giuseppe Chiovenda, angolo Viale Palmiro Togliatti

Via Santi Romano, angolo Viale Palmiro Togliatti

Via Casilina, angolo Via Palmiro Togliatti

Via dei Pioppi, angolo Via Palmiro Togliatti

Via dei Platani, angolo Viale Palmiro Togliatti

Via della Magliana, (dal civico n. 309)

Via Cristoforo Colombo, angolo Viale Marconi direzione centro

Via Cristoforo Colombo, angolo Viale Marconi direzione EUR

Via Cristoforo Colombo, angolo Via Laurentina

Via dei Sesami, angolo Viale Palmiro Togliatti

Via dei Gelsi, angolo Viale Palmiro Togliatti

Via Prenestina, angolo Viale Palmiro Togliatti direzione Via dei Larici

Via Prenestina, angolo Viale Palmiro Togliatti

Via Pantelleria, angolo Viale JonioLargo Valtournanche (dal civico n. 36)

Via Salaria, altezza PMV

Via Salaria, angolo Via del Foro Italico

Via Flaminia, angolo Via Tuscania

Via Flaminia, angolo controviale Via Tuscania

Via Cassia Nuova, angolo Via Pareto

Via Vilfredo Pareto (dal civico n. 9)

Via di Vigna Stelluti (dal civico n.8)

Via Riccardo Zandonai, angolo Largo dei Giuochi Delfici

Via Trionfale, angolo Largo Cervinia

Via Vittorio Montiglio, angolo Via Luigi Arbib Pascucci.