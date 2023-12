Panpepato, non può assolutamente mancare durante le feste: mia nonna lo fa così e non rimane una briciola

Panpepato, il dolce tipico delle feste. Buonissimo. La ricetta della nonna, decisamente top.

Il Natale è un momento magico. Sa di buono e di amore. E soprattutto di condivisione. Attenzione, di quella vera e profonda e non di quella meramente virtuale che intendiamo noi oggi. E per rendere “il tutto” ancora più lieto che cosa c’è di meglio di un bel dolcetto squisitamente natalizio fatto con le nostre mani?

Di certo molte nonne lo hanno preparato o lo stanno preparando ora per i propri adorati nipotini. E fra di essi non può affatto mancare il panpepato. Per chi ancora non lo conoscesse, vi sveliamo che cosa sia. Altro non è che uno squisito dolce a forma di ciambella oppure di focaccia decisamente speciale e speziato.

Il suo nome, assai colorito e simpatico, fa intuire che vede la presenza di una bella manciata di pepe. Vi abbiamo abbastanza incuriosito? Ottimo! Allora siete di certo pronti per scoprire la ricetta delle nonne. Se la seguirete in maniera scrupolosa di certo farete un figurone con i vostri cari e non ne rimarrà nemmeno una briciola!

Panpepato, la ricetta di questo squisito dolce, non ne rimarrà una briciola

Iniziamo ora con la lista degli ingredienti per crearne uno per 6 persone che sono: 70 g di nocciole, 70 g di mandorle, 70 g di noci, 70 g di canditi misti, 100 g di farina 00, 50 g di cacao amaro, 100 g di cioccolato fondente sciolto, 150 g di miele, 3 g di cannella in polvere, 1 g di noce moscata, 2 g di pepe nero, 1 g di chiodi di garofano tritati, 70 g di uvetta e 50 ml di acqua.

E ora andiamo con il procedimento! Riponiamo la frutta secca nel vano frullatore e facciamole tritare in maniera grossolana. Mettiamo a bagno in acqua calda l’uvetta e lasciamocela per 10 minuti. Nel frattempo, a parte, in una ciotola mettiamo la frutta secca tritata grossolanamente e aggiungiamo il miele, i canditi misti, il cioccolato fuso e amaro nonché la farina, quindi mescoliamo bene ” il tutto”.

La parte centrale e finale della preparazione

Continuando a mescolare, aggiungiamo le spezie quali la cannella, la noce moscata, il pepe nero, i chiodi di garofano tritati e l’acqua. Continuiamo a mescolare. A questo spunto strizziamo l’uvetta e aggiungiamo anche lei. Proseguiamo a mescolare fino all’ottenimento di un panetto compatto, quindi formiamoci una pagnotta regolare da porre poi in una teglia da forno, in precedenza foderata di carta.

Informiamo a 170° in forno preriscaldato se modalità ventilata. Lasciamo cuocere per circa mezzora, controllando però dopo una ventina di minuti lo stato di cottura, per evitare che si possa bruciare. Infine, spegnere il forno, sfornare e servire in tavola a temperatura ambiente.