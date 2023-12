Baccalà alla pizzaiola, la ricetta segreta di Antonino Cannavacciuolo: se la segui passo passo a Natale non rimarrà nulla nei piatti

Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha proposto il baccalà alla pizzaiola con l’arrivo delle imminenti feste natalizie. In questo modo potrete deliziare il palato dei vostri ospiti

Antonio Cannavacciuolo è un cuoco e personaggio televisivo nato il 16 aprile 1975 a Vico Equense. Nel corso della sua carriera ha portato a casa 7 stelle Michelin. Tra i suoi programmi televisivi possiamo menzionare Cucine da incubo, MasterChef Italia Ci pensa Antonino, I menù di Cannavacciuolo, Antonino Chef Academy e Family Food Fight.

Prima di ottenere la popolarità ha lavorato in un noto ristorante di Capri e successivamente, nel 2003, ha ricevuto la prima stella Michelin.

Il suo esordio in televisione è avvenuto 10 anni dopo quando ha condotto la prima stagione di Cucine da incubo. Nonostante il successo nel piccolo schermo, nel 2015 ha aperto un locale nel centro di Novara, il Cannavacciuolo Cafè & Bistrot. Dopo due anni ne ha aperto uno anche a Torino nel quartiere Borgo Po.

Nel 2018 è stato uno dei giudici di Celebrity MasterChef regalando tante risate al pubblico creando dei siparietti simpatici nel momento in cui dava un giudizio ai piatti proposti dei concorrenti. Con l’avvento del Natale Antonino Cannavacciuolo ne ha proposto uno semplice, ma gustoso.

Il baccalà alla pizzaiola proposto da Antonino Cannavacciuolo

Tutti sono concordi nel dire che sia uno degli chef più amati del momento, anche per la sua carismatica personalità. I telespettatori ricorderanno anche gli schiaffetti che dà con lo scopo di motivare chi vuole stare ai fornelli.

Ed è proprio a queste persone che ha voluto dare qualche consiglio per queste feste che a breve faranno riunire gli italiani a tavola con i propri cari. Si tratta del baccalà alla pizzaiola.

Ecco gli ingredienti e la procedura della ricetta

Secondo la ricetta proposta dallo chef Antonio Cannavacciuolo gli ingredienti sono i seguenti: due tranci di baccalà da 120 g, 50 g di olive nere, pomodori datterini, basilico, origano, 1 cipollotto, olio, sale e pepe.

Ecco la procedura: in primis si devono tagliare a fettine i pomodori datterini e condire con sale, olio, fettine di cipollotto e uno spicchio di aglio e basilico. In un secondo momento si mette l’origano. Questo mix deve stare a riposo per 3 ore, dopodiché si levano gli aromi e con i datterini si ottiene il sughetto. Poi bisogna inserire nuovamente gli aromi. Nel frattempo si devono cuocere 4 minuti a fuoco lento le fette del pesce. Infine tagliare le olive nere che saranno aggiunte al piatto con le fette di baccalà sistemate sopra la passata aromatizzata. Roba da leccarsi i baffi!