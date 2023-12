Le patate fanno ingrassare? Se le prepari così non prendi peso e puoi gustarle senza sensi di colpa

La patate non sono di per se light. Cucinale così. Non ingrasserai e saranno comunque buonissime.

Parliamoci molto chiaramente non prendiamoci in giro, le patate sono una vera e propria risorsa in cucina. Non costano molto e le troviamo in vendita ovunque in tutte le stagioni dell’anno. Possiamo acquistarle a peso sfuse o già pronte, raccolte in comode retine. Tuttavia, una volta giunti a casa, togliamole da esse e riponiamole in sacchetti di carta.

In tale maniera si conserveranno meglio. Inoltre non mettiamole mai in frigo e riponiamole sempre a distanza da altra verdura e dalla frutta. Evitiamo poi come la peste di avvicinarle a fonti di calore dirette o indirette. Meglio un luogo fresco della credenza o in cantina. E come arrivano i germogli affrettiamoci a cucinarle, altrimenti rischieremo di doverle buttare senza averle mangiate.

Fatto sta che fare a meno di loro è davvero dura. Possiamo difatti cucinarle in tantissimo modi. Ora che siamo nel clou delle festività natalizie adoriamo prepararle soprattutto arrosto, magari creando con esse un gustoso letto per un arrosto di carne o per del buon pesce. Possiamo anche renderle più sfiziose con l’aggiunta di qualche rametto di rosmarino.

Le patate fanno ingrassare, ecco come alleviare il problema per gustarle lo stesso

Tanti le adorano fritte e per ciò si consiglia di sfruttare la friggitrice ad aria che ci consente una cottura più rapida e sana. E poi sono squisite lesse e per rendere più sfiziose le insalate. Fantastiche sono poi per realizzare la mitica tortilla, che altro non è che una frittata di patate al forno che può pure essere arricchita dalla presenza di cipolle.

Possiamo anche cuocerle al forno e farcirle con formaggio, pangrattato e varie spezie per realizzare un caldo e gustoso piatto unico. E non dimentichiamoci che sono pure abbinate alle cozze per un raffinato riso. E infine con esse possiamo pure preparare gli gnocchi. Fatto sta che questi tuberi non sono particolarmente dietetici. Tuttavia esiste un modo per alleviare il problema.

I trucchetti e i consigli da prendere al volo

A quanto pare ciò che tenderebbe a farci ingrassare e gonfiare sarebbe la grande presenza di amido. Se noi gustiamo le patate, senza però eccedere con le porzioni, quando non sono più molto calde, ne faremo meno incetta. Inoltre se non le abbineremo a carboidrati ma al contrario ad altre verdure, risolveremo in men che non si dica la faccenda.

Altro errore da non fare è quelle di condirle eccessivamente e di ungerle con i famosi intingoli degli arrosti che, sebben squisiti, poi ci regalano qualche etto in più e possono pure provocarci l’arrivo di qualche brufoletto. E se vogliamo dormire sonni ancora più tranquilli puntiamo sulla patata rossa e su quella americana che sono più light rispetto alle classiche patate di pasta gialla.