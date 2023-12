Baguette della Lidl, tutti ci vanno pazzi ma sapete dove viene prodotta? Arriva proprio da questi laboratori

La baguette che acquistate in un supermercato della Lidl è prodotta in un posto inimmaginabile. Ecco qual è la risposta secondo il sito Italiaoggi.it

La Lidl è una catena europea di supermercati di origine tedesca con tantissimi punti vendita sparsi per il mondo. Fondata nel 1932 da Josef Schwarz, solo nel 1977 il figlio Dieter decise di orientarsi sul settore del discount e così proponendo il primo punto vendita ottenne un buon riscontro con i consumatori. Nel Regno Unito ne fu aperto uno solo nel 1994.

Ormai oggigiorno tutti si recano presso un supermercato della Lidl per riempire il carrello della spesa. Prodotti convenienti per qualità e prezzo, è impossibile tornare a casa insoddisfatti. In queste giorni, per esempio, la gente sta acquistando per i pasti natalizi e il dolce più richiesto è senza dubbio il panettone.

Sugli scaffali si trovano quelli sia classici che con canditi della Favorita e senza glutine della NT Food Spa. C’è davvero l’imbarazzo della scelta per deliziare le papille gustative nel giorno di Natale fino al giorno dell’Epifania.

Anche per quanto riguarda gli altri prodotti alimentari c’è solo da decidere cosa privilegiare e questo discorso riguarda anche il pane. La baguette soprattutto è richiesta dalla maggior parte di chi si reca a fare la spesa. Probabilmente ci si limita a gustarlo senza sapere da dove proviene e chi lo produce.

La baguette della Lidl ha un centro di produzione inimmaginabile

La baguette è un tipo di pane dalla forma allungata e dalla crosta croccante. Le sue origini risalgono nel XIX secolo a Vienna quando furono utilizzati i forni a vapore. Solo nel 1920 iniziò la produzione della baguette in Francia. Larga 6 cm e alta 4 cm, di solito ha come lunghezza 65 cm.

Rientra nel settore delle paste fresche specialità della panetteria, della biscotteria e della pasticceria. Fatta con acqua, farina, lievito e sale, piace a tutti: grandi e piccini. Ma quella che si acquista nella Lidl da dove proviene? La risposta è immediata.

Un paese europeo produce del buon pane

Non tutti sanno che la Lidl ha investito da 350 milioni di euro nel centro di produzione di Ubach – Palenberg, cittadina del Nord Renania Westfalia (Germania).

In quel territorio su una superficie di 30.000 metri quadrati, ha degli stabilimenti in cui si produce del pane che poi viene esportato in quasi tutti i paesi europei. Ecco il motivo del prezzo accessibile a tutti. D’altronde non poteva essere altrimenti quando si ha a che fare con una produzione di massa.