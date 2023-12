Mia nonna fa così l’Insalata Russa e ogni volta a Natale ce la litighiamo tutti: la ricetta segreta

Insalata russa, la ricetta delle nonne, talmente buona da leccarsi i baffi. Non ne rimarrà neanche un cucchiaino in tavola.

Tra le tante e numerose prelibatezze che faranno bella mostra sulle nostre tavole imbandite, non mancherà di certo un’insalata russa. Infatti è considerata una pietra miliare dell’antipasto italiano. È il top anche se abbinata al pane fresco e a dei crostini. Ovviamente possiamo comprarla balla che pronta confezionata, o al reparto gastronomia, o ancora al negozio di fiducia sotto casa.

In ogni caso se vogliamo metterci alla prova e prendere per la gola come si deve i nostri commensali, sarebbe bene prepararla noi nelle nostre cucine. Le nonne lo faranno di certo e la ricetta tipica non è così complicata da mettere in atto, anche per chi non è abilissimo ai fornelli o comunque ama starci a lungo.

Tra l’altro è anche piuttosto veloce da preparare visto che potremo portarla in tavola in meno di due ore dalla sua preparazione. Gli ingredienti sono pochi e decisamente low cost. Noi vi consigliamo, per rendere la faccenda più rapida ed evitare problemi durante la preparazione della maionese, soprattutto che impazzisca, di comperarne una già pronta.

Insalata russa home made, il top per il pranzo di Natale

Chiaramente se siete abili ai fornelli e sapete che la vostra insalata russa home made sarà consumata a strettissimo giro, poteste cimentarvi voi stessi nella sua preparazione. Ricordatevi però che non possiede conservanti. Ecco ora ben elencati gli ingredienti per la vostra insalata russa per 6 persone: 6 patate di media grandezza, 150g di piselli in scatola e la stessa quantità di carote.

Proseguiamo poi con 200 g di maionese, olio extravergine d’oliva, sale e pepe q.b. Andiamo ora con la preparazione. Sbucciamo le patate e peliamo le carote. Riduciamole poi a dadini della stessa dimensione. In una pentola ben capace cuociamo assieme i piselli, la patate e le carote, ma iniziando dai piselli, che son più duri.

Gli ultimi ritocchi alla nostra insalata russa

Dopo 8 minuti aggiungiamo le patate e, dopo alti 10 minuti, le carote e procediamo infine a cuocere per altri 5 minuti. Una volta che le verdure saranno cotte, spegniamo il fuoco e lasciamo intiepidire. Come si saranno intiepidite, amalgamiamo in modo molto delicato insieme tra di loro con un cucchiaio d’olio, quindi saliamo e pepiamo.

È arrivato il momento di aggiungere la maionese rigorosamente a temperatura ambiente. Ricominciamo ad amalgamare sempre delicatamente. A questo punto non ci resterà che far riposare in frigo per circa 1 ora e mezza prima di servire in tavola, a temperatura ambiente e non fredda, la nostra insalata russa.