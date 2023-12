Pane, il migliore d’Italia lo fanno proprio nel Lazio: è talmente fragrante che fa venir voglia di mangiarlo a tutte le ore

Secondo la guida Pane e Panettieri d’Italia 2023 del Gambero Rosso nel Lazio è possibile assaggiare del buon pane. Andiamo a scoprire dove bisogna recarsi per deliziare le papille gustative

Il pane nasce con la storia dell’uomo. Secondo alcune testimonianze è stato possibile affermare che l’uomo sapiens era già in grado di preparare un impasto per ottenere una sorta di focaccia non lievitata. All’inizio si utilizzavano orzo e miglio, ma in un secondo momento il frumento diventò il cereale largamente diffuso per la preparazione.

Gli storici sostengono che il pane risale a 3000 anni fa nel mondo egiziano, dato che si scoprì la lievitazione naturale lasciando l’impasto a riposo. Con il passare del tempo i greci hanno introdotto delle modifiche per quanto riguarda gli ingredienti e dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente furono proposte diverse tecniche per rendere la panificazione un procedimento ancora più dettagliato.

Le panetterie risalgono al 168 a.C. nel cuore della Caput Mundi e nel periodo della dinastia Giulio Claudia erano presenti circa 400 forni. Successivamente sovrani e signori hanno voluto nella servitù i fornai più bravi (a tal proposito non si può citare Maria dei Medici).

Attualmente ci sono tante ricette sui social ed è possibile preparare del buon pane fatto in casa con le proprie mani. Sicuramente il sapore sarà diverso, ma non potrà mai competere con quello dei forni italiani premiati dal Gambero Rosso. Chi vive nel Lazio o è di passaggio dovrebbe gustare il pane di specifici forni.

Il Gambero Rosso non ha dubbi: nel Lazio dei forni battono tutti

Tra le varietà di pane abbiamo il brezel, focaccia, pane arabo, la baguette e perfino il pane dolce preparato con uova, burro e frutta secca. Insomma…C’è l’imbarazzo della scelta.

La guida è stata introdotta il 23 giugno 2023 nello spazio Field di Palazzo Brancaccio a Roma, ovvero la quarta edizione della guida gastronomica che unisce la tradizione alla modernità.

Dove acquistare del pane buonissimo nella regione laziale

Questa guida si concentra esclusivamente sull’arte della panificazione e di tutte le sperimentazioni tecniche che ruotano attorno alla preparazione del pane. 54 panifici hanno ottenuto un buon punteggio. La Lombardia occupa i primi 8 posti. Il Lazio occupa la quinta posizione.

Secondo la guida ben 6 sono i forni che si sono aggiudicati i “Tre Pani”, 5 a Roma e uno a Frosinone. Si tratta dell’Antico Forno Roscioli, Lievito Pizza Pane, Pane e Tempesta, Panificio Bonci, Santi Sebastiano e Valentino a Roma e Pezzo di pane a Frosinone. In questi forni menzionati è possibile assaggiare del buon pane e il merito è senza dubbio di chi conosce bene l’arte della preparazione.