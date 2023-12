Passata di pomodoro, queste sono le marche da comprare: niente pesticidi | Ce n’è solo una da evitare

Il pomodoro è uno degli alimenti più noti della cucina italiana. Ma quali sono le marche di passata che si possono comprare? E quali si devono evitare? Ecco le risposte tanto attese

Il pomodoro è un ortaggio della famiglia delle Solanaceae. Ai tempi degli Aztechi era già parte integrante dell’alimentazione. A partire dal 1540 gli europei hanno avuto modo di conoscerlo con il rientro del conquistatore Hermann Cortes.

C’è un pomodoro per ogni occasione: e San Marzano Dop per la pizza napoletana, il Pachino è utile come contorno per i secondi piatti, il Cuore di bue si può gustare con un po’ di olio buono e sale per fare uno spuntino veloce. Molti però non sanno qual è la differenza tra la passata e la salsa di pomodoro.

Per quanto riguarda la salsa, secondo l’enciclopedia Treccani è “un sugo più o meno denso, ottenuto con pomodori a pezzi o passati, cotti con o senza l’aggiunta di olio e odori”. La passata, invece, è ciò che resta del pomodoro una volta che vengono tolti i semi e la buccia. Conservata in bottiglia o barattolo di vetro sterilizzati, tutti possono inserirla nel carrello della spesa con estrema facilità.

La passata di pomodoro può contenere delle erbe aromatiche e del sale. In caso contrario, nell’atto della cottura si possono aggiungere olio, aglio o cipolla a piacere. Ma quando si va al supermercato bisogna stare attenti al marchio del che si sceglie da portare a casa.

Le proprietà benefiche del pomodoro

In primis bisogna conoscere le proprietà benefiche del pomodoro. Considerato uno degli ortaggi migliori, è ricco d’acqua con circa il 94%, mentre solo il 3% dei carboidrati. Contiene vitamina A, vitamina e vitamina b.

Favorisce la digestione ed è buono da inserire in una dieta perché povero di calorie. Stimola anche la diuresi. Per quanto riguarda la passata di pomodoro bisogna stare attenti a quelle che si trovano sugli scaffali.

Quale marchio di passata acquistare al supermercato?

Secondo un articolo che si può leggere nel sito La tua dieta personalizzata, è stato fatto un test da Il Salvagente su ben 20 marche biologiche e non. Nel laboratorio è stata fatta una ricerca sulla presenza di pesticidi ed è emerso che tracce (bassissime) di essi sono state trovate nelle marche Mutti, Pomì, Ciro, De Rica, MD e Coop.

L’unico marchio che contiene ben tre pesticidi (come il dimethomorph con effetti anti-androgeni nell’uomo) è la passata di pomodoro Petti.