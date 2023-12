Lenticchie e cotechino, come le fa Benedetta Rossi non le fa nessuno: la ricetta facile e super gustosa

Lenticchie e cotechino, uno dei piatti principe delle feste. La ricetta facile facile di Benedetta Rossi. Da copiare al volo!

Se vogliamo fare un figurone a tavola con i nostri commensali, soprattutto nel classico Cenone di Capodanno, alla Mezzanotte scoccata non possiamo non servire in tavola un bel piatto di lenticchie e cotechino. Le prime poi sono da vedersi come un grandissimo segno augurale di prosperità. E con la grande crisi sia economica sia sociale che vige ancora in Italia ne abbiamo di certo bisogno.

Parliamo di un piatto della tradizione che sebbene sia conosciutissimo per molti è ancora difficile da cucinare come si deve. Diciamo che in tanti temono di sbagliare qualcosa nella sua preparazione. Ed essere colti in fallo in un momento di festa quando lo stiamo festeggiando con amici e parenti non è il massimo.

In ogni caso, niente paura! La splendida Benedetta Rossi ci viene in aiuto anche stavolta. E lo fa svelandoci la sua ricetta, semplice semplice, di questa pietanza. La troviamo disponibile anche nel suo nuovo volume di cucina Oro che racchiude le sue più amate ricette di sempre che passano con una certa disinvoltura dall’antipasto al dolce.

Lenticchie e cotechino, la ricetta facile facile di Benedetta Rossi

Tornando alle nostre lenticchie con cotechino, siete pronti a scoprire come prepara ” il tutto” la mitica cuoca? Partiamo dagli ingredienti per 6 persone: 500 g di cotechino, 350 g di lenticchie, 100 g di cipolle, 150 g di carote, 600 ml di brodo vegetale, sale e vino q.b, 2 foglie di alloro, 30 ml di olio extravergine d’oliva e timo fresco q.b. Andiamo ora con il procedimento!

Iniziamo cuocendo il cotechino in acqua bollente per 25 minuti. Nel frattempo, a parte, affettiamo le carote e le cipolle, riducendole a dadini, quindi mettiamole a rosolare in un tegame con olio e sale. Quando saranno pronte, aggiungiamo le lenticchie e le foglie di alloro, quindi mescoliamo. Uniamoci il brodo, aggiungiamole foglie di alloro e facciamo cuocere per mezzora.

Il procedimento e l’impiattamento

Una volta cotti sia le lenticchie che il cotechino, spegniamo il fuoco. Prendiamo un ampio piatto o vassoio da portata, magari anche quello che solitamente utilizziamo per le feste natalizie, quindi iniziamo a impiattare con molta cura. Partiamo con il creare un bel letto con le lenticchie ancora calde.

Fatto ciò, posizionarci sopra con grazie, evitando di romperle, le fette di cotechino. Infine, come colpo finale, per rendere la visione del piatto più bella da vedere oltre che luminosa, guarniamo con delle foglie di timo. Portiamo subito in tavola. Come avete potuto notare in pochissimo tempo avrete realizzato questo piatto, utilizzando però le lenticchie in scatola.